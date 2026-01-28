AI en je medische informatie: wat je wel en niet moet doen

De grote AI-bedrijven houden zich steeds meer bezig met onze gezondheid. Dit is wat je wel en niet met AI en je medische gegevens moet doen.

AI en gezondheid: dit kun je wel en niet doen

Het is één van de bekendste waarschuwingen rond het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie: deel je medische gegevens niet met AI. Toch introduceert OpenAI nu ChatGPT Health waarbij juist dit toch wordt gevraagd.

OpenAI merkt namelijk dat onbekend veel mensen naar ChatGPT stappen om medische informatie te vragen. Volgens het bedrijf gaat dit om maar liefst 230 miljoen mensen per week. Bij andere AI-chatbots zal dat niet anders zijn. Toch kwam Google onlangs nog in het nieuws, omdat Gemini verkeerde medische informatie gaf.

Wat is ChatGPT Health?

Zodra ChatGPT Health naar je land uitrolt, stelt ChatGPT automatisch voor om naar deze functie over te stappen zodra je over medische zaken praat. Het idee is dat je jouw medisch dossier kunt toevoegen en de dienst kunt koppelen aan je gezondheid-app, om vervolgens met extra bescherming rond privacy te praten over medische zaken.

Wat je wel moet doen

Het is inmiddels te makkelijk om te zeggen: praat niet met AI over je gezondheid. De realiteit is dat een ongekend aantal mensen dit wel doet, dus is het verstandig om de focus te leggen op wat wel kan.

Ingewikkelde dingen uitleggen: Generatieve kunstmatige intelligentie is heel goed in complexe materie, zoals medische informatie, te vertalen naar begrijpelijke taal. Krijg je bijvoorbeeld een foldertje van het ziekenhuis, of hoorde je een onbekende term van een arts, dan kan AI je heel goed helpen om het te vertalen naar een tekst die je wel begrijpt.

Voorbereiden op een gesprek met een arts: Waar deze technologie ook goed mee kan helpen, is de voorbereiding op een gesprek met een arts. Zo’n gesprek kan heel spannend zijn en je wil zeker weten dat je alle informatie krijgt die je nodig hebt. Je kunt dan heel goed aan bijvoorbeeld ChatGPT Health vragen om vijf vragen op te stellen die je moet stellen tijdens je gesprek over een specifiek onderwerp.

Wat je niet moet doen

Toch blijft het belangrijk om voorzichtig te zijn met deze technologie, want er zijn de nodige beperkingen die je niet moet onderschatten.

Lukraak met je persoonlijke informatie strooien: Wees terughoudend in het uploaden van je persoonlijk medisch dossier. Hoewel OpenAI extra bescherming en extra privacy belooft met ChatGPT Health, is niets honderd procent veilig. Als je al terughoudend bent in het delen van je dossier met bijvoorbeeld de apotheek, waarom vertrouw je dan wel een Amerikaans bedrijf dat eerder allerlei informatie lekte via zijn dienst?

Jezelf diagnostiseren met AI: Het is gevaarlijk om je arts te vervangen met AI. Ga jezelf niet diagnostiseren via AI, want de AI weet niet alle informatie, kan je niet lichamelijk onderzoeken en misschien nog wel het meest kwalijke: verzint te vaak nog maar wat.

Volg ook zeker niet zomaar adviezen op die de AI geeft over je gezondheid, zoals het innemen van supplementen of het wel of niet gebruiken van medicijnen. Je kan een advies wel meenemen naar je arts om voor te leggen.

Informatie als waarheid aannemen: De informatie die je hoort van AI over je gezondheid is niet zomaar te vertrouwen, hoe goed generatieve kunstmatige intelligentie tegenwoordig ook lijkt te zijn.

De technologie blijft zijn beperkingen hebben. Zo zal AI je altijd een zelfverzekerd antwoord geven, ook al weet die het helemaal niet zeker. Je weet dus nooit of de informatie die krijgt mogelijk gehallucineerd is.

