Deze series en films ga je deze week streamen: tweede kans voor Citadel

Erwin Vogelaar
4 mei 2026, 19:11
Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 19 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 19 (2026): Citadel, Remarkably Bright Creatures

1. Citadel (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Citadel moest de start zijn van een groots (en duur) televisie-universum voor Prime Video, maar bleek een flop. Toch wordt er niet opgegeven en dit tweede seizoen lijkt bijna een hele andere serie, met wel weer lekker veel spionnenactie. Tijd voor een tweede kans.

Het tweede seizoen van Citadel kijk je vanaf 6 mei op Prime Video.

2. Remarkably Bright Creatures

Gebaseerd op het gelijknamige boek, volg je in deze film een oudere vrouw die werkt in een aquarium en daar een band opbouwt met octopus Marcellus. Dit slimme dier heeft een eigen plan om het leven van de mensen om hem heen te veranderen.

Remarkably Bright Creatures kijk je vanaf 8 mei op Netflix.

3. Prisoner

Een jonge gevangenisbewaarder krijgt de taak om een gevaarlijke misdadiger naar de rechtbank te begeleiden, maar loopt dan in een hinderlaag. Samen gaan ze op de vlucht om hoe dan ook op tijd (en levend) hun doel te bereiken.

Prisoner kijk je vanaf 7 mei op SkyShowtime.

4. Send Help

Na een vliegtuigcrash belanden twee collega’s op een onbewoond eiland. Op kantoor kleineert de ene de ander, maar op dit eiland zijn de rollen compleet omgedraaid. 

Send Help kijk je vanaf 7 mei op Disney Plus. 

5. Greenland 2: Migration

Vijf jaar geleden is door een komeetinslag een groot deel van de aarde vergaan. In een bunker denken overlevenden veilig te zijn, totdat het mis gaat. Nu moeten ze op zoek naar een nieuw thuis in deze avontuurlijke rampenfilm vol spektakel.

Greenland 2: Migration kijk je vanaf 8 mei op Prime Video.

Trailer van de week: Resident Evil

Deze series en films ga je deze week streamen: Jachtseizoen op een Man on Fire

27 april 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: finale van The Boys

6 april 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: je vrienden en buren in Knokke

30 maart 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: Daredevil en BTS zijn terug

23 maart 2026

