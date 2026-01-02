Ontwikkelingen rond AI bepalen voor een groot deel hoe we onze smartphones gebruiken en smart home besturen. Dit kun je verwachten van AI in 2026.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI in 2026: dit kun je verwachten

Techontwikkelingen in 2025 hadden voor een groot deel met generatieve kunstmatige intelligentie te maken. In 2026 zal dat niet anders zijn. Hoewel niet alles te voorspellen is, zetten we enkele dingen op een rij die je kunt verwachten.

1. Gemini dringt je smart home binnen

Google is druk bezig met het vervangen van de Google Assistent met Gemini en nu is je smart home aan de beurt. Vanaf dit jaar kun je via de Nest-speakers en de Nest Hub praten met de AI van Google. De AI bestuurt niet alleen je huis, maar met een abonnement kun je ook Gemini Live gebruiken en dus eindeloos gesprekken voeren.

De eerste reacties op Gemini vanuit de Verenigde Staten, waar de upgrade al te testen is, zijn niet onverdeeld positief. Hoewel Gemini inderdaad betere gesprekken kan voeren dan de Google Assistent, zou de AI veel opdrachten voor de smart home niet snappen of verkeerd uitvoeren. Het is dus maar te hopen dat het beter werkt zodra Gemini bij onze huizen aanklopt.

Google komt in 2026 ook met een nieuwe speaker op de markt, inclusief een ledring waarmee je kunt zien of Gemini luistert.

2. Advertenties komen naar je chats

Bij ChatGPT is het aan het eind van 2025 al voorzichtig begonnen: advertenties. Zelfs mensen die honderden dollar per maand betalen voor een goede versie van ChatGPT krijgen soms reclame te zien.

Het is spannend om het komende jaar in de gaten te houden hoe advertenties verder in moderne chatbots worden verwerkt. Blijven het duidelijk gemarkeerde blokjes onder een antwoord, of gaan AI-bedrijven geniepiger te werk? Vraag je bijvoorbeeld om koopadvies, weet je straks nog of je dan het beste antwoord krijgt of het antwoord waar een bedrijf voor heeft betaald?

Google zegt ook advertenties naar Gemini te brengen in 2026. In de AI-modus zijn ze al opgedoken.

3. Online is niets meer te vertrouwen

Het afgelopen jaar hebben gegenereerde foto’s en video’s een flinke sprong gemaakt qua realisme. Het komende jaar zullen we daarom veel meer momenten krijgen dat nepbeelden worden aangezien als echt.

Eind 2025 was het nog geinig: mensen kwamen naar Amsterdam, omdat ze geloofden dat de stad er net zo kerstig uit zag als in gegenereerde beelden. Het komende jaar wordt dit een groter probleem. Nepnieuws verspreiden wordt makkelijker dan ooit en het kan niet anders dan dat dit grote gevolgen gaat hebben.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Humanoïde robots

Het afgelopen jaar werden we verwend met beelden van humanoïde robots die niet alleen in fabrieken saaie en zware klussen overnemen, maar ook bij je thuis gaan rondlopen om bijvoorbeeld de vaat te doen of op te ruimen.

2026 wordt het jaar dat deze robots daadwerkelijk bij mensen in huis gaan lopen. Dat gebeurt nog niet direct compleet autonoom. In de eerste periode zal nog regelmatig een mens met een headset op de robot besturen om klusjes te doen. Hierdoor kan de robot leren hoe die het later zelf moet doen.

Het zal je niet verbazen dat zo’n robotbutler een duur grapje is. Niet alleen is de aanschaf van zo’n robot een flinke investering, maar vaak heb je ook nog eens een abonnement nodig.

5. Barst de AI-bubbel?

Op dit moment worden er door talloze partijen belachelijke bedragen uitgegeven om AI te trainen, AI-tools te maken, datacenters te bouwen enzovoort. Al die investeringen zijn niet vol te houden. Zeker omdat de inkomsten vaak nog tegenvallen. De vraag is niet of de AI-bubbel gaat barsten, maar wanneer.

Je kunt het vergelijken met de internetzeepbel, toen enorm werd geïnvesteerd in internetbedrijven met de verwachting van snelle groei. Deze bubbel knapte toen de koersen instortten. In Nederland kennen de meesten het beeld van Nina Brink en World Online nog wel.

Maar net als dat het internet uiteindelijk toch best een ding werd, zal het barsten van de AI-bubbel ook niet betekenen dat het plots klaar is met generatieve kunstmatige intelligentie. AI is een blijvertje.

Op de hoogte blijven

Op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen rond AI in het nieuwe jaar? Vergeet je dan niet in te schrijven op de Android Planet-nieuwsbrief of de app te de downloaden. Beide kan via onderstaande knoppen.