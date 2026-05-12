AirDrop gebruiken: met deze Android-smartphones kan het

Er zijn steeds meer Android-smartphones die overweg kunnen met AirDrop. Dat maakt de uitwisseling van bestanden met iPhones of Macs een stuk eenvoudiger. Dit is de volledige lijst!

AirDrop op Android-smartphones: de complete lijst

Google verraste vorig jaar vriend en vijand toen het AirDrop mogelijk maakte op de Pixel 10-telefoons. Deze functie, die verwerkt is in Quick Share, maakt het heel gemakkelijk om bestanden uit te wisselen tussen een Android-telefoon en apparaten van Apple. Denk daarbij niet alleen aan iPhones, maar ook aan Macs en iPads.

Sommige mensen dachten dat Apple hier snel een stokje voor zou steken, maar dat is niet gebeurd. Sterker nog: er zijn steeds meer Android-smartphones die overweg kunnen met AirDrop. Hieronder vind je de lijst, die we regelmatig zullen bijwerken. Voor de telefoons van Samsung geldt dat ze op One UI 8.5 moeten draaien voor je AirDrop kunt gebruiken.

Ook met de Oppo Find X9 Ultra kun je Airdroppen

Google: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold.

Samsung: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra. Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE. Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Flip 7 FE. Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6.

Oppo: Find X9 Ultra

Zo gebruik je AirDrop

Is jouw smartphone helemaal klaar voor AirDrop? Top! Een bestand delen met een Apple-apparaat doe je zo:

Selecteer het bestand dat je wil delen; Klik op het deel-icoontje (de drie verbonden bolletjes)’; Kies voor ‘Quick Share’; Scrol naar ‘Naar apparaten in de buurt sturen’; Tik op de iPhone, Mac of iPad waar je het bestand naartoe wil sturen.

De ontvanger krijgt nu een bericht dat je iets wil sturen. Als hij of zij accepteert, staat het bestand een paar tellen later op zijn of haar apparaat. Handig toch?

