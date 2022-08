Problemen met Android Auto 7.8: zo los je het op

Het regent klachten over de nieuwste Android Auto-update. Veel gebruikers rapporteren verbindingsproblemen tussen hun smartphone en auto. Heb jij de update geïnstalleerd en wil je van deze problemen af? Lees dan verder.

Android Auto 7.8 zorgt voor verbindingsproblemen

Android Auto wordt in heel veel auto’s gebruikt en dagelijks vertrouwen er een boel mensen op als navigatie of mediaspeler. Het installeren van de nieuwste update – versie 7.8.6 – brengt echter een aantal problemen met zich mee. Meer dan 100 klachten op het forum van Google geven aan dat gebruikers verbindingsproblemen ervaren.

Telefoons en Android Auto willen niet met elkaar verbinden, zowel bedraad als draadloos. Google laat weten met het probleem bezig te zijn en wil weten met welke toestellen, auto’s en softwareversies gebruikers de foutmeldingen ervaren. Er is nog geen concrete oplossing voor de problemen. Wel zijn er een aantal dingen die jij zelf kan doen om de issues te omzeilen.

Zo voorkom je Android Auto 7.8-problemen

Het ligt misschien voor de hand, maar de manier om van deze problemen af te komen, is door versie 7.8.6 niet te gebruiken. Omdat Android Auto bij velen automatisch updatet, moet je zelf een andere versie installeren. Dat kan op twee manieren.

Door je als Android Auto-bètatester in te schrijven, krijg je direct toegang tot de nieuwste, onuitgebrachte versie van Android Auto. Gelukkig is aanmelden in een paar klikken gedaan. Volg daarvoor de volgende stappen

Open de Google Play Store op je Android-smartphone en ga naar de Android Auto-pagina. Scrol helemaal naar beneden tot je ‘Deelnemen aan bètaprogramma ziet. Klik hier op ‘Deelnemen’ en doe hetzelfde in het pop-up-venster. Na enkele minuten krijg je toegang tot de bètaversie van Android Auto.

Let op: Het kan zijn dat het bètaprogramma van Android Auto vol zit. Dit staat dan ook onder aan de pagina vermeld. Regelmatig komen er plekken vrij, dus houd de pagina goed in de gaten. Tot die tijd kun je ook met de tweede oplossing aan de slag gaan.

De tweede manier is het downloaden van een oudere Android Auto-versie. Dit kan niet rechtstreeks vanuit de Play Store, dus zul je een apk-website als APK Mirror moeten gebruiken. Via deze website vind je gemakkelijk een oudere versie zonder de verbindingsproblemen van 7.8.6. Deze installeer je als update via de downloads-map op je smartphone.

Het is afwachten tot Google de problemen heeft verholpen. Tot die tijd zijn bovenstaande oplossingen de enige manier om erbij weg te blijven. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Android Auto? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief en houd Android Planet in de gaten.

