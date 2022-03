Handig: Android Auto-app laat zien of gebruikte usb-kabel goed is of niet

Android Auto gebruiken werkt voor veel gebruikers nog steeds door hun smartphone aan te sluiten via een usb-kabel op de console van de auto. Welke kabel je gebruikt luistert nogal nauw. Nu is er een handige update uitgebracht voor Android Auto die checkt of de kabel de juiste is.

Android Auto en usb-kabels

Een favoriet stukje software van Google voor veel mensen is Android Auto. Dat werkt in veel auto’s door je smartphone aan de auto te koppelen door middel van een usb-kabel. Dat levert ook echter regelmatig frustraties op, waarbij zo’n kabel vaak de hoofdrol speelt. Verbinding kan niet worden gemaakt, valt weg of Android Auto wordt niet automatisch gestart.

In de nieuwste versie van de Android Auto-app (7.5.121104) is daar een checkje voor ingebouwd. Mishaal Rahman laat weten dat er ‘USB Startup Diagnostics’ is toegevoegd aan de app. Daarmee wordt er snel en simpel gecheckt of de gebruikte usb-kabel wel voldoet voor een stabiele verbinding met de auto.

Er wordt onder andere gekeken of de gebruikte kabel ook geschikt is om data over te dragen, of de usb-poort van de smartphone nog goed werkt en of de juiste usb-poort in de auto wordt gebruikt. Google zelf noemt altijd dat je het best de kabel kunt gebruiken die meegeleverd is bij je smartphone. Ook kabels langer dan een meter of willen werken met Android Auto via een usb-hub wordt niet aangeraden.

Update rolt uit in fases

De update rolt gefaseerd uit, waardoor het even kan duren voordat jij aan de slag kunt met deze functie. Wel kun je versie 7.5.121104 natuurlijk handmatig installeren. De functie vind je vervolgens in de Android Auto-app. Daar kies je voor instellingen en vervolgens voor verbindingshulp.

Meer weten over Android Auto, dan ben jij bij Android Planet aan het juiste adres. We schrijven regelmatig over dit populaire onderwerp en hebben in 2021 nog een uitgebreide Android Auto review gepubliceerd. Kijk je liever, check dan onderstaande reviewvideo.

Check ook onze tip om Android Auto te downloaden, installeren en gebruiken. Ook dit jaar komt de slimme software weer regelmatig voorbij. Later dit jaar is het ook weer tijd voor een maandthema rondom Android Auto. Daarbij gaan we weer aan de slag, kijken we wat de status is anno 2022 en publiceren we allerlei handige tips, achtergrondverhalen en nog veel meer.

