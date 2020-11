Android Auto downloaden en installeren is een eitje, maar je moet wel even weten hoe het werkt. Zo zet je Googles app voor onderweg op je Android-telefoon.

Lees verder na de advertentie.

Android Auto downloaden en installeren in 5 stappen

Officieel is Android Auto niet in Nederland verkrijgbaar. Officieel dan, want via een omweg is het kinderspel om de versimpelde Android-versie voor achter het stuur op je smartphone te zetten. In dit artikel leggen we uit hoe je Android Auto kunt downloaden en installeren. Zo werkt het:

Voorbereiden Download de gratis app ‘Droid Hardware Info’ uit de Play Store en open de app; Welke processor heb je? Geef akkoord voor de machtigingen en druk op het tweede tabblad: “Systeem”. Noteer wat er achter “Instructie Reeks” staat. In mijn geval is “arm64-v8a”.; Android Auto downloaden Sluit de Droid Hardware Info-app af en ga op je Android-smartphone naar APK Mirror en selecteer de meest recente update van Android Auto; Kies de juiste versie Kies aan de hand van de eerder genoteerde Instructie Reeks de juiste variant voor jouw smartphone. In het voorbeeld is dit dus arm64-v8a; Installeren Geef toestemming om het apk-bestand te downloaden, wacht vervolgens eventjes en kies ervoor om de app te installeren.

Werkt het niet? Probeer dan een andere Android Auto-versie te downloaden door een andere versie in de lijst op APK Mirror te kiezen. Ook wil het weleens lonen om Android Auto via een andere website te downloaden, zoals APK Pure. Je hebt minstens Android 5.0 (Lollipop) nodig om Googles platform voor onderweg op je smartphone te zetten.

Weet je niet goed hoe het precies zit met het downloaden van apps buiten de Play Store om? Lees dan ons artikel over het installeren van apk-bestanden op je Android-toestel. In deze gids leggen we in detail hoe je ook buiten de gebaande paden applicaties kunt installeren.

→ Download Droid Hardware Info in Google Play (gratis)

→ Download Android Auto via APK Mirror (gratis)

Lukt het niet?

Krijg je een melding met daarin de vraag of je Android Auto wil updaten? Dat kan! In dat geval staat Android Auto al op je smartphone geïnstalleerd. Dit is met name bij recente Android-telefoons, die op Android 10 en Android 11 draaien, het geval.

Android Auto in je auto installeren

Staat Android Auto op je telefoon? Dan is het vervolgens een kwestie van aansluiten. Koppel je telefoon met een usb-kabel aan je auto en als het goed start Android Auto nu direct op.

De versimpelde versie van het besturingssysteem komt tevoorschijn op het telefoonscherm, of het ingebouwde display van je dashboard. Gebruik je Android Auto op je smartphone? Gebruik dan een houder om het toestel in vast te zetten: het is immers verboden om onderweg met je telefoon bezig te zijn.

Android Auto werkt in deze auto’s

Niet alle auto’s kunnen overweg met Android Auto. Op de officiële website staat een lijst van alle ondersteunde automodellen. Inmiddels staan hier meer dan 500 wagens in, waaronder auto’s van Audi, Citroën, Opel en Peugeot.

Over het algemeen geldt dat auto’s die voor 2015 gemaakt zijn niet werken met Android Auto. Daarnaast hebben ook bezitters van BMW’s en Toyota’s pech: deze merken ondersteunen het besturingssysteem (nog) niet.

Meer over Android Auto: