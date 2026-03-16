Een Europees alternatief voor Android: dit zijn de mogelijkheden

Bestaat er een echt Europees alternatief voor Android? In dit artikel leggen we uit wat de mogelijkheden zijn.

Qua smartphones en apps is er een hoop mogelijk als je meer Europese producten wil gebruiken, maar qua besturingssysteem is het lastiger. De grootste besturingssystemen voor smartphones zijn Android en iOS, beide gemaakt door Amerikaanse bedrijven. Bestaan er degelijke besturingssystemen uit Europa, of hoe Europees kun je Android maken? We duiken er in.

Alternatief voor Android

Er zijn maar twee opties als je Android compleet wil vervangen met een besturingssysteem uit Europa. Beiden zijn gebaseerd op Linux, waar Android ook op gebaseerd is.

Sailfish OS

Sailfish OS komt uit Finland en heeft een sterke focus op privacy, maar je hebt ook de mogelijkheid om veel Android-apps te draaien. Het grootste nadeel is dat je erg beperkt bent in welke smartphone je gebruikt. Voor Sailfish OS heb je namelijk een Jolla-toestel nodig of een van de Sony Xperia-toestellen die door het besturingssysteem wordt ondersteund.

Ubuntu Touch

Ubuntu Touch wordt onderhouden door vrijwilligers wereldwijd. Dit besturingssysteem heeft eigen apps, maar je kunt met een omweg ook Android-apps installeren. Onder de aangeraden toestellen worden onder andere Europese merken Fairphone en Volla genoemd, maar ook Google Pixel en OnePlus.

Ubuntu Touch.

Android, maar dan Europees

De meeste alternatieve besturingssystemen uit Europa, zijn in de basis toch gebaseerd op Android. Er zijn dan aanpassingen gemaakt om de software zoveel mogelijk los te koppelen van Google. Door vervolgens microG te installeren kun je toch Google-apps gebruiken zonder dat je Google Play Services nodig hebt en je data met Google wordt gedeeld.

LineageOS

LineageOS is de bekendste naam als het gaat om Android zonder Google. Het besturingssysteem wordt onderhouden door een community en is compleet open source. Het besturingssysteem is op toestellen van allerlei fabrikanten te installeren, zoals Fairphone, Google, Motorola, Nothing, OnePlus en Samsung.

/e/OS

/e/OS is ook een bekende optie als het gaat om een Android zonder Google en komt uit Frankrijk. Je kunt bij Fairphone zelfs kiezen of je een toestel met Android of met /e/OS wil. Het besturingssysteem is volledig open source en heeft een flinke focus op privacy. Google kijkt nergens mee.

Volla OS

Ook het Duitse Volla OS is Android zonder Google, maar dit besturingssysteem voegt er ook een eigen, zeer minimalistisch design aan toe. Volla noemt je thuisscherm een springboard. Daar kun je de meeste functies bereiken zonder apps te hoeven openen.

Volla OS.

Europees: smartphones en app

