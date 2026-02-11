Zo vervang je Amerikaanse apps door Europese alternatieven

Zoek je Europese alternatieven voor Amerikaanse apps? Er is meer mogelijk dan je denkt. We zetten enkele diensten voor je op een rij.

Europese alternatieven voor Amerikaanse apps

Door recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten zoeken steeds meer mensen naar Europese alternatieven voor Amerikaanse diensten. Hoewel Europa minder groot is qua apps, gebeurt er meer dan je denkt. We zetten enkele zeer degelijke alternatieven voor je op een rijtje.

Niet voor alles is een passende vervanging, denk aan Facebook of TikTok. Hoewel er wel apps worden gemaakt, zijn ze nog niet op een niveau dat ze aan te raden zijn.

Google Workspace > Proton

Proton komt uit Zwitserland en heeft zijn focus compleet gericht op privacy. Je vindt hier sterke alternatieven voor Gmail, Google Drive, Google Agenda en Google Documenten. Alle apps die Proton maakt zijn open source en alle berichten krijgen end-to-end-versleuteling.

Hoewel deze diensten niet alle functies van Google Workspace hebben en ze iets meer kosten, werkt de basis goed. Je moet alleen wel even werk maken van het overstappen. We helpen je alvast met verhuizen van Gmail naar Proton Mail.

Proton Mail: Versleutelde mail Proton AG 8.4 (83.332 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

WhatsApp > Threema

Hoewel Signal nu het populairste privacybewuste alternatief voor WhatsApp is, heb je Threema als optie als je een echt Europees alternatief zoekt. Ook in Threema worden chats end-to-end-versleuteld.

Wel heeft de app enkele nadelen. Zo mis je een hoop functies die WhatsApp aanbiedt en moet je voor de app betalen. Threema kost 6,49 euro in de Play Store. Daar tegenover staat wel dat de app open source is en je zeker weet dat je data veilig blijft.

Threema. De veilige messenger Threema GmbH 9.2 (74.965 reviews) € 6,49 via Google Play via Google Play

Google Zoeken > Startpage

Startpage kun je zien als Google, met een focus op normale zoekresultaten en privacy. De app komt uit Nederland en gebruikt zoekresultaten uit Google en Bing, zonder dat je privé-informatie naar die bedrijven gaat.

Startpage - Private Browser Startpage 9.2 (6.431 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Chrome > Vivaldi

Er is met webbrowser Chrome veel te doen over wat Google en adverteerders van je zien. Voor gebruikers is er een alternatief in de vorm van Vivaldi. Deze browser komt uit Noorwegen en heeft een focus op privacy, met onder andere ingebouwde bescherming tegen trackers en geen AI. Er is ook een desktopversie van Vivaldi beschikbaar waarmee je kunt synchroniseren.

Vivaldi Browser - Snel, Veilig Vivaldi Technologies 9.6 (118.581 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Google Maps > TomTom

Het beste alternatief voor Google Maps komt gewoon uit Nederland in de vorm van TomTom. De naam ken je mogelijk nog van de fysieke kastjes die je vroeger in de auto plaatste om te navigeren. Inmiddels is TomTom gewoon een uitstekende navigatie-app voor je smartphone. De app heeft onder andere live verkeersalerts en waarschuwt je voor flitsers.

TomTom - Maps & Navigatie TomTom International BV 8.0 (197.119 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

ChatGPT > Le Chat

Het Franse Mistral maakt een AI-chatbot met de gezellige naam Le Chat. De AI-chatbot doet in de basis hetzelfde als ChatGPT, maar dan met een stuk minder functies. Een voordeel van Le Chat gebruiken is dat de AI een extra focus op privacy heeft.

Le Chat by Mistral AI Mistral AI 9.4 (29.663 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Dropbox > Stack

Zet je jouw bestanden liever bij een Europese dienst neer, dan kun je een kijkje nemen bij Stack van het Nederlandse TransIP. Stack belooft onder andere je data, die op een Nederlandse server worden opgeslagen, niet te analyseren.

STACK TransIP 4.6 (1.540 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

X > Mastodon

Mastodon komt uit Duitsland en geeft gebruikers de mogelijkheid om zelf te kiezen welke server ze gebruiken. Dat kan dus ook een Europese server zijn, waarbij rekening wordt gehouden met Europese wetgeving.

Mastodon bestaat al bijna tien jaar en bleek een redelijk alternatief voor Twitter/X. Op dit moment lijkt bij het grote publiek Bluesky meer aan te slaan, terwijl Mastadon vooral geliefd is bij ‘nerdy’ gebruikers.

Mastodon Mastodon 7.2 (9.648 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Instagram > Pixelfed

Pixelfed is een decentraal, open source alternatief voor Instagram met een ouderwetse focus op afbeeldingen. Omdat Pixelfed decentraal is, kun je zelf een Europese server kiezen om lid van te worden. De app kan wel een beetje traag zijn, maar daar tegenover staat dat je geen advertenties ziet.

Pixelfed Daniel Supernault 6.4 (1.275 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Europese smartphones

Wist je dat er in Europa ook uitstekende smartphones worden gemaakt? We zetten de mogelijkheden voor een Europese smartphone voor je op een rij.