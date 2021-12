Android Planet streamt: dit zijn de beste series en films van 2021

We hebben gênant veel series en films gekeken dit jaar, zodat we jou kunnen vertellen: dit is het beste van 2021.

De Android Planet-streamingawards: beste series en films van 2021

Hoewel we door lockdowns soms niet naar de bioscoop konden, werden we het afgelopen jaar ook thuis goed vermaakt met de verschillende streamingdiensten. Het beste van 2021 zetten we voor je op een rij.

We kiezen daarbij alleen uit het aanbod van streamingdiensten waarmee je een Chromecast kunt gebruiken, zoals in onze wekelijkse streamingtips. Daarnaast focussen we op series en films die exclusief voor de diensten zijn gemaakt, of praktisch direct met de bioscooprelease op de dienst zijn verschenen.

Waarschijnlijk ben je het niet met onze lijst eens en dat is helemaal prima. Laat dan ter inspiratie in de reacties weten waar jij het meest van genoten hebt dit jaar.

Beste nieuwe serie: Squid Game (Netflix)

Dit was een moeilijke categorie, omdat er gewoonweg teveel goede nieuwe series zijn uitgekomen in 2021. Toch hebben we het meest genoten van Squid Game. Deze serie heeft de gemoederen flink beziggehouden en dat is niet voor niets.

Squid Game gaat over mensen met enorme schulden die een enorm geldbedrag kunnen winnen door levensgevaarlijke versies van onschuldige kinderspelletje te spelen. De serie is verrassend, schokkend en je zit tot het eind op het puntje van je stoel.

Beste nieuwe serie runner-ups

Only Murders in the Building (Disney Plus)

WandaVision (Disney Plus)

Lupin (Netflix)

Maid (Netflix)

Beste nieuw seizoen: Sex Education seizoen 3 (Netflix)

Door corona hebben we wat langer op het derde seizoen van Sex Education moeten wachten, maar dat was het waard. Deze serie gaat over een school waar de leerlingen een bovengemiddelde interesse hebben in seks. De leerlingen krijgen dit seizoen een nieuw schoolhoofd dat nieuwe regels invoert, zoals een uniform voor iedereen.

Dat klinkt suf, maar is precies wat deze serie nodig heeft: een twist om nieuwe verhalen te vertellen. Sex Education is de leukste serie die op dit moment wordt gemaakt. Zulke kwaliteit en originaliteit zie je niet vaak meer.

Beste nieuw seizoen runner-ups

You seizoen 3 (Netflix)

What We Do in the Shadows seizoen 3 (Disney Plus)

La Casa de Papel seizoen 6 (Netflix)

The Boys seizoen 2 (Prime Video)

Beste film: The Green Knight (Prime Video)

Dit jaar heeft Netflix zijn best gedaan om eindelijk goede exclusieve films aan te bieden, maar toch waren we het meest onder de indruk van The Green Knight. De kunstzinnige film die een nieuwe draai geeft aan de legende van koning Arthur is niet helemaal exclusief voor Amazon gemaakt, maar was wel praktisch tegelijk met de bioscooprelease via de streamingdienst te zien. Hoewel de film niet iedereen aan zal spreken, hopen we toch dat iedereen het een kans geeft. Zeker als je klaar bent met de zoveelste superheldenfilm.

Beste film runner-ups

Passing (Netflix)

The Power of the Dog (Netflix)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Disney Plus)

De Oost (Prime Video)

Beste realityserie: Clarkson’s Farm (Prime Video)

Jeremy Clarkson ken je waarschijnlijk van programma’s zoals Top Gear of The Grand tour. Deze ietwat lompe kerel heeft besloten om zijn land te veranderen in een boerderij. Dat is moeilijker dan hij dacht.

Nu verwacht je waarschijnlijk dezelfde onzin van zijn autoshows, maar Clarkson’s Farm blijkt veel oprechter. Elke aflevering heeft Clarkson een nieuw doel op zijn boerderij, zoals schapen of een boerenwinkel. Natuurlijk gaat er van alles mis, maar ook verrassend veel goed.

Beste realityserie runner-ups

The Circle seizoen 2 en 3 (Netflix)

Drag Race Holland seizoen 2 (Videoland)

Sex Tape Nederland (Discovery Plus)

James May: Oh Cook! (Prime Video)

Beste special: Bo Burnham – Inside (Netflix)

De afgelopen jaren waren moeilijk voor komieken, omdat ze niet konden optreden. Intelligentie komiek Bo Burnham heeft daarom een special opgenomen voor Netflix vanuit zijn huis. Met een unieke combinatie tussen komedie, leuke liedjes, pure wanhoop en veel herkenbaarheid, blijft deze special nog heel lang hangen. Bij de runner-ups vind je niet alleen komedie, maar ook andere bijzondere specials die je tijd waard zijn.

Beste special runner-ups

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Disney Plus)

The Grand Tour Presents: Lochdown (Prime Video)

Life in a Day (YouTube)

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

Beste documentaire: The Beatles: Get Back (Disney Plus)

Er is een hoop nieuw filmmateriaal gevonden van The Beatles. Filmmaker Peter Jackson (The Lord of the Rings) is daar ingedoken om een bijzondere documentaire te maken. Hierin zie je onder andere hoe de bekendste nummers van de band ontstaan. De camera’s komen zo dichtbij, dat het op het eind voelt alsof je er zelf bij was.

Beste documentaire runner-ups

Welcome to Earth (Disney Plus)

NikkieTutorials: Layers of Me (YouTube)

Power On: The Story of Xbox (YouTube)

Dat Ene Woord: Feyenoord (Disney Plus)

Beste animatie: Luca (Disney Plus)

Voor animatieliefhebbers was 2021 een jaar met ijzersterke series en films waarin we constant werden verrast. De hardheid van superheldenserie Invincible, hoe kleine veranderingen grote gevolgen hebben in What If…? en hoe League of Legend-serie Arcane veel beter is dan we ooit hadden gedacht.

Toch gaat de prijs dit jaar naar Pixar voor Luca. Een prachtige film over een visjongen die bij de mensen probeert te leven en daar zijn ware ik verbergt. Een herkenbaar verhaal voor iedereen die hun ware aard verbergt uit angst voor de mensen om hun heen. Maar ook gewoon een heerlijke avonturenfilm in Italië.

Beste animatie runner-ups

Arcane (Netflix)

What If…? (Disney Plus)

The Mitchells vs. The Machines (Netflix)

Invincible (Prime)

Het beste uit Nederland: 100 Dagen in je Hoofd (NPO)

Qua Nederlandse series en films was 2021 het beste jaar tot nu toe. Denk aan de indrukwekkende oorlogsfilm De Slag om de Schelde op Netflix, die een belangrijk verhaal vertelt uit onze geschiedenis. Of het derde seizoen van Mocro Maffia, dat ijzersterk door blijft gaan.

Maar dit jaar waren we het meest onder de indruk van 100 Dagen in je Hoofd, waarin Tim den Besten en Nicolaas Veul honderd dagen stage lopen op een psychiatrische inrichting. Indrukwekkend, leerzaam en heel erg mooi.

Het beste uit Nederland runner-ups

Mocro Maffia seizoen 3 (Videoland)

De Slag om de Schelde (Netflix)

Undercover seizoen 3 (Netflix)

De Oost (Prime Video)

