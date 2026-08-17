Deze series en films ga je deze week streamen: Lanterns, Avatar Aang en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 34 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 34 (2026): Lanterns, Avatar Aang

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Lanterns

Deze nieuwe superheldenserie in het DC-filmuniversum draait volledig om de Green Lanterns, en is onder andere door Damon Lindelof (Lost, The Leftovers, Watchmen) gemaakt. Je volgt de wat oudere Hal Jordan die zijn opvolger John Stewart traint, terwijl ze in een detectiveverhaal geïnspireerd door True Detective belanden.

Lanterns kijk je vanaf 17 augustus op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.2 (46.675 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Avatar Aang: The Last Airbender

Bijna al je favoriete personages uit Avatar: The Last Airbender zijn terug voor deze film. De groep, die inmiddels flink is opgegroeid, ontdekt nog een airbender. Samen gaan ze op avontuur om de Air Nomads terug te halen.

Avatar Aang: The Last Airbender kijk je vanaf 22 augustus op SkyShowtime.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.6 (138.907 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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3. Outer Banks (seizoen 5)

Na de gebeurtenissen in het vorige seizoen zoeken de personages uit Outer Banks wraak. Dit seizoen komt met goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je deze keer het hele seizoen in één keer kunt kijken, maar het slechte nieuws is dat het daarna is afgelopen. Dit is het laatste seizoen.

Het vijfde seizoen van Outer Banks kijk je vanaf 20 augustus op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 7.2 (15.495.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Conan O’Brien Must Go (seizoen 3)

In deze serie reist Conan O’Brien de wereld rond en in dit derde seizoen gaat hij onder andere naar Nederland. Dat betekent tulpen, klompen, fietsen en Vincent van Gogh.

Het derde seizoen van Conan O’Brien Must Go kijk je vanaf 22 augustus op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.2 (46.675 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Nu te huur/koop: Backrooms

De intense film Backrooms was een van de grote hits dit jaar. De film is gebaseerd op een internetfenomeen en draait om een compleet onlogische, bevreemdende, gele kantoorruimte waar een gevaar dwaalt.

Backrooms huur of koop je vanaf 20 augustus op onder andere Pathé Thuis.

Pathé Thuis – Films. Thuis. Thuisbioscoop 5.4 (2.012 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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