5 dingen die ChatGPT beter doet dan Google

ChatGPT is zo goed dat het Google hier en daar weet in te halen. Dit zijn vijf dingen die ChatGPT beter doet dan Google.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT beter dan Google?

Dat ChatGPT bijzonder is en de techindustrie gaat veranderen is wel duidelijk, maar kan deze kunstmatige intelligentie ook op tegen zoekgigant Google? Op deze punten is ChatGPT nu al beter.

1. Beter resultaat na zoekopdracht

De zoekmachine van Google is de afgelopen periode flink achteruit gegaan. Google Zoeken was ooit dé plek om het wereldwijde web te ontdekken en je hoefde zelden naar de tweede pagina van de zoekresultaten om je antwoord te vinden.

Dat is inmiddels wel anders. De zoekresultaten staan vol met advertenties en met linkjes naar websites die de zoekwoorden wel gebruiken, maar niet direct antwoord op je vraag geven.

Met ChatGPT krijg je veel gerichter en direct antwoord. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook deze technologie in de toekomst wordt gecombineerd met advertenties, maar op dit moment is ChatGPT nog ‘puur’. Wel loop je met ChatGPT altijd het risico dat de antwoorden gewoonweg niet kloppen.

2. Complexere vragen zijn mogelijk

Als je via Google zoekt, dan moet een website die specifieke vraag beantwoorden. Vragen zijn echter vaak veel complexer en hebben variabelen. ChatGPT kan daar veel beter mee overweg. Bijvoorbeeld: “Beschrijf vijf yogaposes die goed en veilig zijn voor vrouwen van 70 jaar, zonder hun benen te belasten.”

3. Vertalingen zijn natuurlijker

Als je iets wil vertalen, dan is er een grote kans dat je Google Translate gebruikt. Google heeft sterke kunstmatige intelligentie die jouw teksten binnen een seconde vertaalt naar talloze verschillende talen.

Vertalen via ChatGPT heeft twee grote voordelen vergeleken met Google Translate. Allereerst zijn de vertalingen natuurlijker. Google kijkt naar de directe vertaling van de woorden en zinnen, terwijl ChatGPT beter is in bepalen welk woord er na de vorige past.

Daarnaast is het voordeel van ChatGPT dat je elke keer een iets ander resultaat krijgt. Daardoor heb je meerdere opties om te gebruiken, terwijl bij Google het resultaat altijd hetzelfde is.

4. ChatGPT schrijft betere e-mails

Werk je in Gmail en typ je een bericht, dan helpt Google je soms met je zinnen. Zeker standaardzinnen weet Google goed te voorspellen, zodat je niet de hele tekst zelf hoeft te typen.

Dat is aardig, maar ChatGPT kun je vragen om de hele e-mail te schrijven. Als je gedetailleerd bent in je opdracht, krijg je prima vooropgestelde berichten voorgeschoteld die je zo kunt verzenden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Meer veelzijdige assistent

De Google Assistent kan veel, maar blijft in de praktijk beperkt. Als je niet de exact juiste opdrachten geeft, weet de spraakassistent al snel niet meer wat de bedoeling is. ChatGPT is als assistent een stuk veelzijdiger. De kunstmatige intelligentie kan alles voor je opzoeken en schrijven, recepten verzinnen en meer. Lees praktische manieren om ChatGPT in je dagelijkse leven te gebruiken. ChatGPT kan alleen niet je lampen aanzetten.

Wat betekent dit voor Google?

Google loopt op heel veel vlakken natuurlijk nog voor op wat ChatGPT kan. Google kan onder andere beter overweg met persoonlijke informatie, heeft betere privacyvoorwaarden en kan actuele informatie gebruiken.

Toch kan het niet anders dan dat het bedrijf schrikt van deze technologie. Het probleem voor een bedrijf als Google is alleen dat het niet makkelijk vergelijkbare technologie kan inzetten, omdat de resultaten onvoorspelbaar zijn.

Google verdient zijn geld via advertenties. Bij de zoekmachine worden deze advertenties geplaatst bij voorspelbare resultaten. Ook de Google Assistent geeft enkel voorspelbare, geprogrammeerde resultaten. Als deze kunstmatige intelligentie meer vrijheid krijgt en onvoorspelbare dingen gaat zeggen, dan is Google verantwoordelijk richting zijn gebruikers en bovenal richting de adverteerders.

Zo gebruik je ChatGPT

Zelf aan de slag met ChatGPT? We leggen uit hoe deze chatbot werkt en hoe je deze kunstmatige intelligentie op je smartphone gebruikt.