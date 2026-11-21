Nieuwe Motorola- en Xiaomi-telefoons, het einde van een streamingdienst en One UI 9.5 lijkt veelbelovend. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 47.

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Een tijdje terug kondigde Motorola de Signature 27 aan. Goed nieuws: de high-ender is sinds 16 november ook echt te koop! Het is een echt vlaggenschip, met de snelste hardware van dit moment en een sterk updatebeleid. Verder heeft hij een 6,78 inch-tandem-oled-scherm. Dit is extra helder omdat er als het ware twee schermen op elkaar worden gestapeld.

Daar hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan: de Signature 27 kost namelijk 1399 euro. Je moet dus flink in de buidel tasten om de allernieuwste Moto in huis te halen.

→ Lees verder over de Signature 27 (en een interessante kortingsactie!)

Samsung brengt regelmatig een nieuwe versie van zijn One UI-software uit voor zijn smartphones, waarmee ze weer nieuwe trucjes leren. Voor die naar het grote publiek komen, worden ze stevig getest door een kleinere groep. De bèta van One UI 9.5 is inmiddels uit, waardoor we een goed idee hebben van de nieuwe functies. Die lijken zeer de moeite waard.

Zo geeft One UI 9.5 je de optie om individuele apps te vergrendelen (met pincode of vingerafdruk). Daarnaast komen er betere opties om je data echt goed te verwijderen.

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→ Deze drie andere functies wil je ook zeker leren kennen

Het hing al een tijdje in de lucht en sinds deze week is het zover: de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max zijn uit de doeken gedaan. Ze kwamen eerder uit in China, maar hebben nu ook de Benelux bereikt. Net als de Signature 27 zijn ook deze nieuwe toestellen echte vlaggenschepen met een flinke adviesprijs. De Xiaomi 18 Pro kost 1399,90 euro en de Max zelfs 1599,90 euro.

De meest opvallende feature van de Xiaomi 18 Pro-telefoons is de Back Display, een schermpje van 2,7 inch op de achterkant. Dat is handig voor selfies en meldingen.

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→ Ontdek wat deze Xiaomi-toppers allemaal in huis hebben

De concurrentie onder streamingdiensten is moordend. Grote bedrijven als Netflix en Disney Plus kunnen flink investeren in nieuwe producties. Dat is voor kleinere spelers moeilijker. Daar lijkt SkyShowtime nu het slachtoffer van te worden, want eind volgend jaar stopt de dienst in Nederland én de rest van Europa. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Het verdwijnen van SkyShowtime volgt volgens het bedrijf op een ‘strategische evaluatie’ die afgelopen september begon. Lees: het leverde te weinig geld op.

→ Speculaties: dit lijkt er achter de schermen aan de hand

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Naast de eerder genoemde smartphones van Motorola en Xiaomi, groeide het tech-aanbod in ons land deze week nog verder. Xiaomi liet weten dat er per direct ook drie nieuwe wearables te koop zijn. Op de afbeelding zie je de Watch S5 in een nieuwe kleinere versie (41 millimeter). Hij valt net als z’n grotere broer op door een flinke accuduur en kost 249,99 euro.

Een stuk betaalbaarder is de Smart Band 11 van Xiaomi. Deze kleurrijke fitnesstracker kost slechts 59,99 euro, maar kan nog verrassend veel (en wij gaan ‘m snel reviewen).

→ Naast de twee smartwatches wil je deze oortjes ook zeker even zien