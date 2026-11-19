Android Planet vat het AI-nieuws van de afgelopen maand samen met deze keer een focus op maar liefst vier Gemini 4-modellen, Vraag het Maps en meer.

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Omdat veel AI-nieuws ook voor jou als Android-gebruiker relevant is, zetten we op een rijtje wat je niet mag missen. In de Android Planet AI-update wordt het belangrijkste nieuws over Gemini en andere ontwikkelingen samengevat.

Vier nieuwe Gemini 4-modellen

Google heeft inmiddels vier verschillende versies van Gemini 4 gelanceerd: Argon, Carbon, Hydrogen en Neon, elk met eigen voordelen. Gemini 4 Carbon is nu het krachtigste en slimste model, geschikt voor onder andere wetenschappelijk onderzoek, wiskunde en cyberbeveiliging. Gemini 4 Hydrogen is het snelste model dat het meest efficiënt met tokens omgaat. Het nieuwste model Gemini 4 Neon zit daartussenin en vervangt Gemini 4 Argon.

Welk model je kiest, ligt er dus aan wat je ervan nodig hebt. Het is niet verstandig om altijd het beste model te kiezen, want dan betaal je het meest voor de tokens. Carbon is de duurste versie van Gemini 4, Hydrogen is de goedkoopste versie en Neon zit ertussenin.

Gemini onderweg

Het was al mogelijk om met Gemini te praten via Android Auto of als je Google ingebouwd hebt in je auto. Nu duikt de AI ook op in Google Maps. Je hoeft niet langer te zoeken naar een geschikte locatie voor een specifiek doel, maar vraagt Maps gewoon om het voor je uit te zoeken. Google noemt het de grootste update voor Google Maps in tien jaar. Zodra de nieuwe functie naar je is uitgerold, vind je die onder de zoekbalk.

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Ook voor je vrienden met een iPhone is er nieuws, want Gemini is nu beschikbaar via Apple CarPlay, het alternatief voor Android Auto. Met de Gemini-app geïnstalleerd op een iPhone is het mogelijk om onderweg te babbelen met de AI.

Google bewaart Gemini-chats langer

Google gaat je tijdelijke chats met Gemini langer bewaren. Werden ze eerst nog 72 uur bewaard, verandert dat nu naar maar liefst twee maanden. De gegevens worden gebruikt om beter op je vragen te reageren, feedback te verwerken en als backup te dienen, mochten systemen kapotgaan.

Daarnaast introduceert Google een nieuwe instelling voor je geschiedenis met Gemini. Voorheen kon je alleen de geschiedenis bewaren als je de chats ook liet gebruiken voor het trainen van de AI-modellen. Vanaf nu zijn deze twee opties van elkaar gescheiden: je kunt een geschiedenis van je chats zien en gebruiken zonder dat de informatie verplicht wordt gebruikt om AI te trainen.

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Gemini voor Home reageert nu ook visueel

Google rolt de afgelopen periode regelmatig updates uit voor Gemini voor Home, zodat de AI beter wordt in het besturen van je smart home. Zo reageert de AI nu sneller als je een wekker of timer zet, begrijpt die complexe opdrachten beter en zal die om verduidelijking vragen als dat niet zo is. Ook werken oudere Nest-camera’s en Nest-speakers beter.

Vooral interessant is de recente toevoeging van visuele informatie in de antwoorden van Gemini. Als je een slim scherm hebt, kan de AI daar plaatjes op tonen als informatie op die manier sneller overgebracht kan worden.

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Controverse rond Google Zoeken en scholen

AI is inmiddels onlosmakelijk verbonden met Google Zoeken en daar zit niet iedereen op te wachten. Zo bannen veel scholen AI uit hun klaslokalen, zodat kinderen leren om kritisch na te denken en zelf onderzoek te doen. Dat is alleen lastig, als ze op deze manier ook niet kunnen zoeken via Google. Google is duidelijk tegenover de scholen: zoeken zonder AI is niet meer mogelijk.

Onder andere de burgemeester van New York, Zohran Mamdani, mengde zich in de discussie door te stellen dat Google zijn monopoliepositie misbruikt om AI op te dringen aan scholen.

Google voert ondertussen wel een verandering door aan de AI Mode in Zoeken: de functie krijgt een incognito-modus waarmee je vragen niet opduiken in je zoekgeschiedenis of op een andere manier terugkeren.

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Hacks en storingen

Het zal je niet ontgaan zijn dat de hoeveelheid hacks en storingen de afgelopen periode stijgt, met als bekendste voorbeelden de koelkasten en vriezers in supermarkten, de diensten van Microsoft en natuurlijk de vliegtuigen in de Verenigde Staten.

Hoewel elke hack en storing een andere oorzaak heeft en we niet te snel conclusies moeten trekken, is de rol van AI hierin niet te onderschatten. Allereerst omdat geavanceerde AI-modellen nu actief worden gebruikt om kwetsbaarheden in software te vinden, waardoor systemen gemakkelijker gehackt kunnen worden.

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Verder zijn er in de tech-industrie de afgelopen periode veel mensen ontslagen, omdat AI nu software kan maken. Dat is een probleem als die software toch niet helemaal goed lijkt te werken en er geen mensen aanwezig zijn die de code hebben geschreven. Verwacht de komende tijd dus alleen maar meer storingen en hacks.

Problemen met datacenters

In de Verenigde Staten is de overwinning van de Democraten bij de midtermverkiezingen deels te danken aan de afkeer tegen de bouw van zoveel datacenters in het land. OpenAI denkt de stemming te kunnen laten draaien door datacenters voortaan compute campuses te noemen. Het bedrijf belooft tevens de lokale bevolking meer te betrekken bij de bouw en te luisteren naar hun zorgen.

Ondertussen blijft het elektriciteitsverbruik van datacenters in Nederland haar toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat datacenters vorig jaar voor maar liefst 5 procent van het totale stroomverbruik in ons land zorgden. Een jaar eerder ging dat nog om 4,6 procent. Onder andere Elon Musk en Google geloven dat de oplossing in de ruimte ligt.

Aan de slag met Gemini

Ben je al aan de slag gegaan met Gemini voor Home? We geven je inspiratie voor de soorten vragen die je kunt stellen. Volg Android Planet voor meer AI-tips en AI-nieuws.