Blaas je oude laptop nieuw leven in met Chrome OS Flex: zo werkt het

Met Chrome OS Flex van Google kun je jouw oude laptop of pc nieuw leven inblazen door er een Chromebook van te maken. In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten.

Chrome OS Flex: alles wat je moet weten

Google heeft een nieuwe toepassing bedacht voor zijn besturingssysteem Chrome OS: je oude laptop of pc nieuw leven inblazen. Chrome OS is een lichtgewicht besturingssysteem waarmee je voornamelijk via de cloud werkt. Dat vraagt weinig van je computer, waardoor je laptop of computer met Windows, macOS of Linux van een trage rotmachine verandert in een vlotte werkbak.

Wat is Chrome OS Flex?

Chrome OS Flex is een versie van het besturingssysteem Chrome OS voor pc’s en Macs. Dit besturingssysteem wordt normaal gebruikt op Chromebooks en draait volledig om webbrowser Google Chrome.

Eigenlijk is Chrome OS weinig meer dan een manier om webbrowser Chrome te kunnen openen op een computer. Er is wel een startbalk en een achtergrond aanwezig en je kunt verschillende vensters openen. Het is zelfs mogelijk om Android-apps te downloaden en te draaien. Maar daar houdt het op. Je kunt dus geen .exe- of .dmg-bestanden installeren. Voor bijna alles moet je een alternatief in de cloud vinden. Denk aan Google Docs in plaats van Word, of Gmail in plaats van Outlook.

Het grote voordeel van op deze manier werken, is dat er heel weinig van de hardware wordt gevraagd. Er is weinig opslagruimte, werkgeheugen en processorkracht nodig. Daardoor werkt Chrome OS lekker snel.

Kun je alles doen vergeleken met Chrome OS?

Nee, helaas zijn er een aantal functies die je met Chrome OS op een Chromebook wel hebt, maar met Flex niet. Het grootste gemis is dat je geen Android-apps via Google Play kunt downloaden.

Ook is er geen ‘Verified Boot’ aanwezig, wat betekent dat er bij het opstarten geen check wordt gedaan of er met het systeem is geknoeid. Daarnaast zijn er geen automatische updates voor de BIOS beschikbaar. Ook moet je in de gaten houden dat het niet mogelijk is om extra hardware te gebruiken, zoals een drive voor cd’s en dvd’s, vingerafdrukscanners enzovoort.

Op welke systemen kan Chrome OS Flex worden geïnstalleerd?

Flex werkt volgens Google op praktisch alle apparaten die in de afgelopen tien jaar zijn uitgebracht, maar oudere apparaten werken mogelijk ook. Met processoren en grafische kaarten van voor 2010 is er een grote kans dat ze slecht werken. Dit zijn de minimale vereisten:

Intel of AMD x86-64-bit apparaat

4GB RAM (werkgeheugen)

16GB opslagruimte

Bootable vanaf usb

BIOS met volledige toegang als administrator

Op deze website zie je welke apparaten worden ondersteund.

Wat Kost Chrome OS Flex?

Flex is helemaal gratis.

Is Chrome OS Flex stabiel?

Flex is nu als vroege versie te downloaden en installeren. Dat betekent dat er nog bugs in kunnen zitten. Over enkele maanden zal er een stabiele versie uitkomen. Ben je dus bang om tegen problemen aan te lopen, dan kan het lonen om nog even te wachten.

Hoe installeer ik Chrome OS Flex?

Om Flex te installeren heb je een paar dingen nodig:

Een usb-drive met minimaal 8GB vrije ruimte

De computer waar je Flex op wil installeren

Een computer met Chrome erop (dat kan ook de computer zijn waar je daarna Flex op gaat installeren)

Tip: Het is mogelijk om het besturingssysteem van Google eerst enkel vanaf de usb-stick te starten om het te proberen. Daarna kun je Windows, macOS of Linux compleet vervangen met Flex.

Om Chrome OS Flex te installeren doorloop je de volgende stappen:

Download het Chromebook-herstelprogramma; Doe dat via een Chrome-browser op een computer. Schakel de extensie in; Klik op het symbooltje van een puzzelstukje rechtsboven in de browser (de extensieknop) en vervolgens op ‘Extensies beheren’. Zoek naar Chromebook-herstelprogramma en controleer of deze staat ingeschakeld via het schakelaartje. Start de extensie; Klik nog eens op de extensiesknop en kies voor het Chromebook-herstelprogramma. Klik op ‘Aan de slag’; Kies Chrome OS Flex; Klik op ‘Een model uit de lijst selecteren’ en kies bij fabrikant voor ‘Google Chrome OS Flex’. Bij product kies je voor de optie die je wil. Op het moment van schrijven staat hier enkel nog de optie ‘Chrome OS Flex (Developer Unstable)’. Zet op een usb-drive; Steek de usb-stick in de computer en kies de usb-drive in het menu en druk op de blauwe knop. Nu wordt Chrome OS Flex op de usb-drive geïnstalleerd. Verwijder de usb-drive als het Chromebook-herstelprogramma klaar is; Start Chrome OS Flex. Steek de usb-drive in de computer waar je Chrome OS Flex wil installeren, terwijl deze uit staat. Start de computer op en druk meteen de knop in om het bootmenu te vinden. Die knop is bij elk systeem anders. Bijvoorbeeld de Option-knop voor Macs, of F12, F1, Shift of Esc. Kies voor de usb-drive en start Flex op.

