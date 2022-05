Google kondigt inloggen zonder wachtwoord aan voor Android en Chrome

Later dit jaar kun je zonder wachtwoord inloggen bij apps en websites op Android. Ook in de Chrome-browser en het ChromeOS-systeem wordt wachtwoordloos inloggen mogelijk.

Inloggen zonder wachtwoord op Android en Chrome(OS)

Dat maakt Google bekend. Het bedrijf werkt hiervoor samen met andere grote techbedrijven zoals Apple en Microsoft. Wachtwoordloos inloggen is volgens hen beter en veiliger voor gebruikers. De nieuwe functie wordt ergens dit jaar uitgerold.

De grote techbedrijven gaan gebruikmaken van een zogeheten FIDO-sleutel. Deze sleutel wordt bewaard op de telefoon of Chromebook van de gebruiker.

Op het moment dat je bij een website of app wil inloggen krijg je een bericht op je telefoon. Deze hoef je alleen maar te ontgrendelen om het aanmelden af te ronden. Het is dus een vorm van tweefactorauthenticatie, waarbij je twee apparaten nodig hebt om in te loggen bij een app, dienst of website.

Het nieuwe systeem werkt volgens Google op alle mobiele besturingssystemen, waaronder dus Android en ChromeOS. De sleutel van de gebruiker wordt lokaal opgeslagen, maar er staat ook een back-up in de cloud. Dat is handig op het moment dat je je telefoon of Chromebook verliest, want zo kun je de FIDO-sleutel altijd weer downloaden.

Veiliger voor gebruikers

Google zegt de nieuwe standaard te ondersteunen omdat het huidige inloggen (mét wachtwoord) onveilig zou zijn. “Enkel via wachtwoord inloggen is een van de grootste veiligheidsproblemen op het internet”, staat in het persbericht. Veel mensen gebruiken bijvoorbeeld altijd hetzelfde wachtwoord. Hierdoor zijn ze gevoelig voor oplichtingstrucjes van criminelen, zoals phishing.

Wachtwoordloos inloggen wordt de komende jaren uitgerold. Bij veel apps en websites zul je de komende tijd dus nog ‘gewoon’ met naam en wachtwoord kunnen inloggen. Google en haar partners roepen ontwikkelaars van software wel op om het FIDO-systeem zo snel mogelijk te gaan ondersteunen.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Bij Microsoft kun je al langer zonder wachtwoord inloggen en van Google en Apple was al langer bekend dat ze de methode gingen ondersteunen. In onderstaand artikel leggen we meer uit over hoe de techniek precies werkt. Ook staan we stil bij de veiligheid ervan.

