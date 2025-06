Googles nieuwste Chromebook Plus gaat los met AI

Google en Lenovo komen met de Chromebook Plus 14, een gloednieuwe laptop met veel AI-functies en snelle hardware. Het apparaat kost 699 euro.

Lenovo Chromebook Plus 14 officieel onthuld

We schrijven op Android Planet niet vaak over Chromebooks, maar de nieuwste van Google en Lenovo is er eentje die over opvallende features geschikt. De Chromebook Plus 14 is gemaakt door Lenovo en ligt later deze maand in de winkels voor 699 euro. Volgens Google is dit de ‘meest geavanceerde Chromebook’ tot nu toe.

We beginnen bij de specificaties van de Chromebook Plus 14. De laptop heeft een 14 inch-oled-scherm met een touchscreen. Het apparaat is met 1,15 kilo relatief licht en heeft geen ventilatoren die lawaai maken. Onder de motorkap zit een MediaTek Kompanio Ultra-processor met maximaal 16GB RAM en 256GB opslagruimte. Dit moet voor prima prestaties zorgen.

De Chromebook Plus 14 is verder uitgerust met een npu (neural processing unit), die is bedoeld voor AI-toepassingen. Volgens Google zorgt de npu er voor dat Gemini 32 procent sneller en 44 procent efficiënter werkt op de Chromebook. De batterij gaat tot 17 uur mee op een volle lading. Dit is de langste accuduur tot nu toe op een Chromebook Plus.

Verder is de laptop voorzien van een vingerafdrukscanner voor veilige ontgrendeling, Dolby Atmos-speakers en een 5 megapixel-webcam. De Chromebook Plus 14 draait uiteraard op ChromeOS en heeft twee usb-c-aansluitingen, een usb-a-poort en een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets.

Slimme softwarefeatures

Net als veel Android-smartphones beschikt de Chromebook Plus 14 over AI-features die het fijner moeten maken om het apparaat te gebruiken. Nieuw is bijvoorbeeld ‘Smart grouping’, dat naar alle geopende tabbladen kijkt en deze vervolgens in logische groepen verzamelt. Hierdoor moet het makkelijker worden om het overzicht te behouden.

Daarnaast gebruikt de Chromebook Plus 14 kunstmatige intelligentie bij het bewerken van foto’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om simpel en snel de achtergrond van een foto te verwijderen of stickers te maken van kiekjes.

Verder kun je aan de slag met een Circle to Search-achtige functie, waarbij je zaken op het scherm kan selecteren en vervolgens via Google Lens direct meer informatie ziet. Met de ‘Quick Insert key’ kun je AI-afbeeldingen maken en sneller foto’s en emoji invoegen.

