Alles over de nieuwe Android-regels: 24 uur wachten en meer

Google introduceert nieuwe regels voor het installeren van apps buiten de Play Store om. Zo moet je onder andere 24 uur wachten om te kunnen sideloaden. Dit moet je weten.

Nieuwe Android-regels: 24 uur wachten en meer

Android is altijd een open platform geweest, waardoor gebruikers het besturingssysteem naar eigen wens kunnen aanpassen. Een groot nadeel van dit open karakter is dat Android ook onveilig kan zijn. Zeker als je niet weet waar je mee bezig bent.

Google gaat Android veiliger maken en komt daarom met nieuwe regels. Helaas betekent dit ook dat het besturingssysteem daardoor minder open wordt. In elk geval word je flink ontmoedigd om apps buiten de Play Store om te downloaden.

Drie vormen van sideloaden

Je kunt apps op verschillende manieren downloaden. De bekendste en veiligste vorm is via de Play Store, maar op Android kun je een apk (het installatiebestand van een Android-app) ook via andere bronnen vinden. Dat wordt sideloading genoemd. Google maakt vanaf nu onderscheid tussen drie soorten sideloading:

Apps van geverifieerde ontwikkelaars, die je downloadt via hun website of andere plek. Dit zijn appmakers die hun identiteit bij Google hebben bevestigd.

Apps van ontwikkelaars met gelimiteerde distributie-accounts, wat gaat om hobbyisten die hun apps met minder dan twintig mensen delen.

Apps van ongeverifieerde ontwikkelaars.

Wil je een app uit die derde categorie downloaden, dan moet je voortaan extra stappen doorlopen. Veel apps zullen in deze derde categorie vallen, omdat appmakers die de legale grenzen opzoeken niet hun identiteit met Google gaan delen.

Dit zijn de extra stappen

Net zoals nu moet je eerst de ontwikkelaarsopties inschakelen. Daarvoor ga je naar instellingen, tik je op ‘Over de telefoon’ en zoek je naar het buildnummer. Daar tik je zeven keer op om de ontwikkelaarsopties te activeren. Dit is een beetje raar, maar zo werkt het al jaren. Google doet dit zodat niemand per ongeluk de ontwikkelaarsopties activeert zonder dat diegene weet waar die mee bezig is.

Nieuw is dat je vervolgens de vraag krijgt of je niet onder druk wordt gezet om deze functie te activeren. Als je aangeeft dat dit niet het geval is, dan moet je het toestel opnieuw opstarten. Google wil hiermee ervoor zorgen dat niemand van een afstand meekijkt op je toestel.

Daarna moet je ook nog eens 24 uur wachten. Dit is een eenmalige wachttijd voordat de ontwikkelaarsopties daadwerkelijk zijn ingeschakeld en je apps kunt installeren. Google zegt hiermee oplichters tegen te werken die je een gevoel van urgentie geven.

Je geeft vervolgens aan of je de ontwikkelaarsopties na zeven dagen weer automatisch uit wil schakelen, of dat de opties geactiveerd moeten blijven. Kies je voor die tweede mogelijkheid, dan hoef je op dit toestel nooit meer 24 uur te wachten tot je een app uit ongeverifieerde bron kunt installeren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke versie van Android wordt hierdoor getroffen?

Het is op dit moment niet duidelijk welke versies van Android hierdoor worden getroffen. We kunnen er in ieder geval vanuit gaan dat alle toekomstige versies van het besturingssysteem de nieuwe regels krijgen. De grote vraag is vooral hoeveel oudere Android-versies worden bijgewerkt.

Lost dit alles op?

Een hele dag wachten voordat je jouw favoriete app op je smartphone kunt zetten is irritant, maar het is niet het einde van de wereld. Eerder was het idee van Google om gebruikers enkel nog geverifieerde apps te laten installeren, waardoor Android veel meer gesloten zou worden. Met deze methode blijft Android grotendeels zoals het was, maar dan met iets meer beveiliging.

Wat je moet weten over Android 17

Sinds februari is de eerste bètaversie van Android 17 uit, met meer regels voor app-makers. Apps moeten zich nu automatisch aanpassen aan het scherm van de smartphone, dus je ziet nooit meer zwarte balken.