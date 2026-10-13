Chromecast met Google TV krijgt eindelijk weer eens een update

De Chromecast met Google TV heeft voor het eerst sinds een jaar weer een update gekregen. Gebruikers kunnen de nieuwste versie nu downloaden en installeren.

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We gaan langzaam richting het einde van 2026, maar de Chromecast met Google TV kreeg dit jaar nog geen enkele update. Daar komt nu verandering in, want Google heeft softwareversie UTTA.260813.002 voor het streamingapparaatje uitgebracht. De update is direct te downloaden en installeren.

Belangrijk om te weten is dat de update alleen beschikbaar is voor de 4K-versie van de Chromecast. Voor de Chromecast met Google TV (HD) is helaas geen nieuwe software uitgebracht. In de update zit de Android-beveiligingspatch van augustus 2026 verwerkt. De Chromecast draaide hiervoor nog op de update van oktober 2025, die inmiddels flink verouderd is.

Daarnaast lost de update bugs op en voert Google enkele ‘prestatieverbeteringen’ door. Door dat laatste moet de streamingdongle weer iets vlotter draaien. Heb jij een Chromecast met Google TV (4K) in je televisie hangen? Je updatet het apparaatje door de stappen hieronder te volgen.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto (rechtsboven) en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Je kan de update nu downloaden en installeren!

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Nieuwe Google TV Streamer

De Chromecast met Google TV wordt al een hele poos niet meer verkocht, maar kun je natuurlijk gewoon blijven gebruiken om films en series te streamen. De opvolger is de Google TV Streamer, die ruim twee jaar geleden is uitgebracht. Deze mediaspeler is uitgebreider en beter, maar met 119 euro ook duurder dan de oudere Chromecasts.

Volgens geruchten werkt Google aan een nieuwe TV Streamer. Die verschijnt waarschijnlijk pas volgend jaar (of later) en zou over allerlei verbeteringen beschikken. Zo heeft de TV Streamer naar verluidt microfoons voor Gemini, aanwezigheidsdetectie, snellere hardware, meer opslag én een aangepaste afstandsbediening.

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