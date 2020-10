De nieuwe Chromecast draait op Google TV, heeft een afstandsbediening, ondersteunt 4K en heeft nog veel meer te bieden. We hebben de hdmi-dongle getest en in deze review vertellen we je er alles over.

Dit is de Chromecast met Google TV review

Tijdens het ‘Launch Night In’-event van Google eind september stond het bedrijf uitgebreid stil bij de nieuwe Pixel-telefoons, maar stiekem vonden we een andere aankondiging het meest interessant: de Chromecast met Google TV. Niet alleen omdat we fan zijn van de Chromecast en alle gemakken die het apparaatje met zich meebrengt, maar ook omdat de nieuwste versie allerlei toffe verbeteringen introduceert.

Zo draait de nieuwe Chromecast op Google TV, een volledige interface waarmee je iedere televisie in een smart-tv (inclusief handige apps) omtovert. Maar ook de afstandsbediening is een fijne vernieuwing, omdat je nu niet meer per se je smartphone nodig hebt om de Chromecast te gebruiken.

De Chromecast met Google TV is officieel (nog) niet in Nederland en België uitgebracht, maar Android Planet heeft toch een exemplaar bemachtigd en ‘m uitgebreid getest. In deze review lees je wat we van de nieuwe hdmi-dongle, hoe de vernieuwingen uitpakken en wat Google nog kan verbeteren. Lees je mee?

Design en instellen: ongeveer hetzelfde, maar niet helemaal

Laten we beginnen bij het uiterlijk van de nieuwe Chromecast. Het apparaatje ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Chromecast (2018), maar is groter en ovaler. Hij heeft ook een usb-c-aansluiting in plaats van micro-usb en wordt geleverd met een 7,5 Watt-adapter.

Belangrijk om te weten is dat je die adapter per se moet gebruiken om de nieuwe Chromecast van stroom te voorzien. Vorige versies van de hdmi-dongle kon je ook aansluiten op een usb-poort van je televisie, maar dit is niet meer mogelijk omdat het niet genoeg stroom levert. Houd hier dus rekening mee als je besluit de Chromecast met Google TV in huis te halen.

De basis van de nieuwe Chromecast is hetzelfde gebleven: je sluit het apparaatje aan via een de hdmi-kabel op je televisie, doet de adapter in het stopcontact en je kan aan de slag.

Met de instructies op het scherm doorloop je vervolgens het instelproces, ook gedeeltelijk in de Google Home-app op je smartphone. Zo kun je de Chromecast met je wifi-netwerk verbinden en ervoor zorgen dat de Google Assistent goed werkt. Ook de meegeleverde afstandsbediening koppel je dan.

Afstandsbediening voor compleet nieuwe bediening

De afstandsbediening is tevens één van de belangrijkste verbeteringen van de Chromecast en een nieuwe manier om de hdmi-dongle te bedienen. Omdat het apparaatje op Google TV draait, gebruik je de remote om door de interface te bladeren. Je hebt navigatieknopjes, volumeknoppen, een knop om terug te gaan naar het thuisscherm en een aparte YouTube-, Netflix- en Google Assistent-button om deze diensten meteen te openen.

De afstandsbediening is compact, ligt lekker in de hand en heeft ook een infraroodsensor. Door dat laatste kan hij ook bepaalde onderdelen van je televisie-afstandsbediening vervangen. Dit is erg handig en stel je meteen in als je de nieuwe Chromecast voor het eerst aansluit. Tot slot heeft de afstandsbediening een microfoontje om de Google Assistent met je stem te bedienen, waarover later meer.

Aan de slag met Google TV

De grote nieuwe feature van de nieuwe Chromecast is – zoals de naam al verklapt – het feit dat hij nu op Google TV draait. Hierdoor krijg je een volwaardige smart tv-interface. Google TV is in in feite een aangepaste versie van Android TV en daardoor kun je iedere Android TV-app op het apparaatje zetten. Je hebt direct een groot aanbod aan apps en dat is een pluspunt. Alle bekende streamingdiensten zijn aanwezig en ook Nederlandse apps werken goed.

Als gezegd navigeer je met de afstandsbediening door de interface en bedien je zo apps van de populairste streamingdiensten. In tegenstelling tot vorige Chromecasts is het dus niet meer nodig om vanaf je smartphone beelden naar je televisie te casten, al is dit nog steeds mogelijk.

Google TV is in de praktijk heel fijn in gebruik. Alles werkt snel, het ziet er mooi en overzichtelijk uit en apps werken goed. Alle populaire streamingdiensten werken snel en dus nu ook in 4K. Die hoge resolutie werd al ondersteund door de Chromecast Ultra, maar de normale Chromecast ging tot full-hd. Ook hdr-ondersteuning is aanwezig op de nieuwste versie, waardoor beelden er nog iets beter uitzien.

Vrij snel vond ik het veel fijner om via de Google TV-interface films en series op te starten en te kijken, omdat je niet meer continu je smartphone erbij hoeft te pakken. Wat dat betreft is de Chromecast dus een flinke vooruitgang ten opzichte van zijn voorgangers.

Google TV heeft vier tabbladen: Zoeken, Home, Apps en Bibliotheek. Home toont een handig overzicht met je geïnstalleerde apps, via Apps kun je allerlei applicaties op de Chromecast downloaden en bij Bibliotheek zie je andere zaken, bijvoorbeeld je kijklijst. Die kijklijst is fijn, omdat de Chromecast zo op een overzichtelijke manier bijhoudt wat je nog wil zien. Bij het zoeken naar films naar series kun je ze met een simpele knop toevoegen aan de lijst; simpel en handig.

Helaas is Google TV op dit moment minder uitgebreid in Nederland dan in andere landen, omdat het apparaatje hier niet wordt verkocht. De software kan ook slimme contentsuggesties per streamingdienst tonen en zelfs per genre kijktips geven, maar dit werkt hier helaas (nog) niet.

Wel zie je bij ‘Home’ films en series waar je aan was begonnen maar nog niet hebt afgekeken, maar dit lijkt alleen bij Netflix te werken – en dus niet bij bijvoorbeeld Prime Video. De écht slimme functies van Google TV ontbreken nog en dus voelt de software af en toe beperkt.

Google Assistent helpt je met zoeken

Een ander belangrijk onderdeel van Google TV (en van de Chromecast in het algemeen) is de slimme zoekfunctie. Je kan op verschillende manieren naar nieuwe content zoeken, bijvoorbeeld door met de afstandsbediening de naam van een film of serie in te tikken. Handiger (en vooral sneller) is om dit met je stem aan de Google Assistent te vragen.

De zoekfunctie is vooral handig als je op zoek bent naar een specifieke film of serie, maar niet weet bij welke streamingdienst je ‘m kunt kijken. Na het zoeken krijg je een handig overzicht van de film of serie en de opties die je hebt om ‘m te kijken. Heb je een abonnement van Netflix of Amazon Prime Video, dan wordt het netjes aangegeven dat je hier kunt kijken. Ook geeft de Chromecast de optie om content te huren (of kopen) bij Google Play Films. Dit is een slimme en overzichtelijke feature die doorgaans prima werkt.

Heb je weinig inspiratie, dan kun je ook vragen om kijksuggesties. Zoek je bijvoorbeeld naar ‘horrorfilms’ of ‘actiefilms’, dan krijg je een aantal titels te zien die je mogelijk interessant vindt. Het is ook mogelijk om te zoeken naar films met een specifieke acteur of actrice. Verder heb je de opties om een YouTube-filmpje aan te zetten via de Assistent en meer algemene informatie op te vragen, zoals je van het slimme hulpje gewend bent.

Helaas is de Google Assistent op Google TV nog niet zo slim als op je Android-smartphone, wat hoogstwaarschijnlijk komt doordat de nieuwe Chromecast hier nog niet verkrijgbaar is. Zeg je bijvoorbeeld ‘’Speel The Chainsmokers op Spotify’’, dan krijg je YouTube-zoekresultaten te zien en wordt de Spotify-app niet geopend. Dit is ook zo als je vraagt om een specifieke serie op Netflix te starten; dit werkt simpelweg niet en dat is jammer. Hopelijk komt daar in de toekomst verandering in.

Kleine minpunten

Tot nu toe zijn we dus behoorlijk positief over de Chromecast met Google TV, al zijn er nog een aantal kleinere minpuntjes. Zo voelt de nieuwe Chromecast af en toe een beetje langzaam aan, vooral als je een tijdje een app gebruikt en teruggaat naar het homescherm. De hdmi-dongle heeft dan een seconde of drie nodig om alle content weer in te laden.

De prestaties zijn verder uitstekend: apps openen snel, de interface is lekker vlot en multitasken gaat prima. Tot slot is de Netflix-app een enkele keer vastgelopen waardoor we de Chromecast opnieuw moesten opstarten, maar dit lijkt een kleine bug te zijn geweest.

Conclusie Chromecast met Google TV review

Al met al zijn we positief over de Chromecast met Google TV. Hij kan alles wat de vorige Chromecasts ook kon en hoewel hij iets duurder is, krijg je wel veel meer functies. Voor de prijs van een Chromecast Ultra heb je nu een afstandsbediening, volledige interface met apps en de voordelen van Google TV. Ook is het natuurlijk fijn dat het apparaatje overweg kan met 4K.

Met de vorige Chromecast maakte je je ‘domme’ televisie al slim, en de nieuwe doet daar nog een scherpje bovenop. Het is wel jammer dat de échte slimmigheden van Google TV nog niet werken en de Google Assistent het soms laat afweten. Daarom hopen we des te meer dat de Chromecast met Google TV snel ook in Nederland verschijnt.

Chromecast met Google TV kopen in Nederland

De Chromecast met Google TV wordt officieel niet in Nederland verkocht, maar mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. Google belooft het apparaatje ‘later dit jaar’ in meer landen uit te brengen, maar het is onduidelijk of de Benelux hier onder valt.

Toch zijn er wel andere manier om de nieuwe Chromecast te kopen. Je kan het apparaatje aanschaffen in Duitsland bij bijvoorbeeld Saturn of MediaMarkt (voor 68 euro). Sommige Nederlandse webwinkels gaan ‘m ook verkopen via grijze import. Lees meer in ons uitlegartikel over het kopen van de Chromecast met Google TV in Nederland. En ben je op zoek naar nieuwe dingen om op je Chromecast te kijken? Check dan onze wekelijkse streamingtips hieronder.