Gerucht: Fitbit komt binnenkort met opvolgers van deze populaire wearables

Fitbit is een belangrijke speler op de wearablemarkt. De fabrikant kondigt binnenkort een aantal nieuwe slimme horloges en fitnesstrackers aan.

Fitbit komt binnenkort met Versa 4- en Sense 2-wearbles

Er is anno 2022 een breed scala aan smartwatches en fitness-trackers verkrijgbaar. Een van de populairste wearable-fabrikanten is Fitbit. Het bedrijf werd jaren geleden bekend om zijn fitnesstrackers. Als we de geruchten mogen geloven, komt Fitbit binnenkort met een aantal nieuwe wearables, waaronder opvolgers van twee populaire smartwatches.

Het gaat om de Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2. De huidige Sense is de meest premium smartwatch die de fabrikant momenteel aanbiedt. Het is als het ware een uitgebreide versie van de Versa 3, met meer gezondheidsheids- en wellnessfeatures. Het bestaan van de nog onaangekondigde smartwatches werd aangetoond in verborgen codes van de Fitbit-app. Hier vond 9to5Google twee nog onbekende wearables met een schermresolutie van 336 bij 336 pixels, dezelfde schermresolutie als de Sense en Versa 3.

De Fitbit Sense en Versa 3 zijn overigens niet de enige apparaatjes van de fabrikant die binnenkort een opvolger krijgen. Ook de Fitbit Luxe, de meest stijlvolle fitnesstracker van de wearable-maker, krijgt een nieuwe versie. De huidige Fitbit Luxe onderscheidt zich vooral op het gebied van stijl en fashion. De tracker heeft een kast van glanzend roestvrijstaal en allerlei sierraad-achtige bandjes.

Nog steeds geen Google Wear OS voor Fitbit-wearables

Een belangrijk onderdeel van een slimme wearable is de software. Fitbit-wearables draaien op unieke software, die je enkel op een Fitbit aantreft. Deze software werkt prima en ziet er strak uit, maar toch zouden wij graag een overstap naar Wear OS zien. Dat zou een hoop nieuwe functies mogelijk maken – waaronder het downloaden van allerlei apps die nu helaas niet voor Fitbit-wearables beschikbaar zijn.

Volgens 9to5Google draaien de volgende smartwatches en fitnesstrackers van Fitbit echter nog steeds op soortgelijke software als de huidige modellen. Dat is enigszins opvallend, omdat Google eind vorig jaar haar overname van Fitbit volledig afrondde. De zoekgigant wil blijkbaar niet dat de wearables van Fitbit ‘dertien in een dozijn’ worden – misschien begrijpelijk, maar toch een beetje jammer.

