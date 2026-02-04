Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11+

Dit is de Flitsmeister Dot: apparaatje waarschuwt voor flitsers

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
4 februari 2026, 13:38
2 min leestijd
Dit is de Flitsmeister Dot: apparaatje waarschuwt voor flitsers

Het leek er even op dat Flitsmeister zou stoppen, maar het bedrijf komt nu met een klein apparaatje dat je in je auto waarschuwt voor flitsers en meer.

Flitsmeister Dot officieel onthuld

Flitsmeister zorgde vandaag voor de nodige verwarring, door op zijn website en app aan te kondigen ‘er een punt achter te zetten’. Even dachten veel gebruikers dat de verkeers-app helemaal zou stoppen, maar dat is niet het geval. Het bedrijf komt daarentegen met de Flitsmeister Dot (punt), een kleine gadget.

Jorn de Vries, managing director bij Flitsmeister, geeft aan dat de boodschap verkeerd is geïnterpreteerd, maar dat Flitsmeister wel stopt met een aantal diensten. Het bedrijf vertelt echter niet om welke diensten het precies gaat. Dit wordt later pas duidelijk.

Flitsmeister Dot

Wel komt Flitsmeister nu dus met de Dot, een klein apparaatje dat je in je auto kan gebruiken. Je bevestigt de Flitsmeister Dot op je dashboard, maar het apparaatje heeft geen scherm. Om afleiding tijdens het rijden te voorkomen, laat de Dot middels geluidjes en lichtjes weten dat er verkeershinder is.

Kleurt de Dot blauw, dan waarschuwt het apparaatje voor een snelheidscontrole. Met oranje wordt een verkeerssituatie aangegeven en rood wordt volgens Flitsmeister gebruikt voor ‘gevaar’. Ook krijg je een gesproken melding via het ingebouwde speakertje.

Dit kan de Flitsmeister Dot

De Flitsmeister Dot werkt samen met de Flitsmeister-app op je smartphone en waarschuwt in realtime voor flitspalen, trajectcontroles, wegwerkzaamheden, vertragingen en andere gevaren. Het apparaatje start automatisch wanneer je begint met rijden.

De batterij van de Flitsmeister Dot gaat ongeveer 1000 kilometer mee en laadt op via het meegeleverde usb-c-kabeltje. Ook krijg je een dashboardhouder als je het apparaatje bestelt. De Flitsmeister Dot weegt 35 gram en kost 49,99 euro. Je hebt geen abonnement nodig om de Dot te gebruiken; alleen de Flitsmeister-app op je telefoon is nodig.

Bron: BNR
Aankondigingen Android Smartphones

