Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Bekijk actie

Meer handsfree kilometers dankzij Gemini in Google Maps

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
10 oktober 2025, 11:02
2 min leestijd
Meer handsfree kilometers dankzij Gemini in Google Maps

Google is inmiddels erg ver met de integratie van Gemini in Google Maps. Hoewel gebruikers de nieuwe AI-assistent momenteel nog niet in Maps aantreffen, is er wel al van alles over bekend.

Lees verder na de advertentie.

Gemini in Google Maps voor meer veiligheid

Het project van Google om de Google Assistent op al hun diensten door Gemini te vervangen, loopt al enige jaren. Nu lijkt Google Maps de volgende te zijn waar Gemini zijn intrede gaat doen. Dit vermoeden is ontstaan nadat website Android Authority in een bèta-versie van Maps alvast een voorproefje van Gemini wist te krijgen.

Gemini in Maps zou het leven van gebruikers van de kaartendienst zomaar een stuk makkelijker en veiliger kunnen maken. Zo kun je straks tijdens je autoritjes aan Gemini vragen om snel- of tolwegen te vermijden of andere route-opties via spraak aanpassen.

De huidige assistent (links), Gemini (midden) en de instellingen (rechts).

Dat scheelt weer zoeken in de instellingen en zorgt er dus voor dat je beide handen aan het stuur kunt houden. Dat zal de verkeersveiligheid alleen maar ten goede moeten komen.

Maar ook niet-verkeersgerelateerde vragen zou Gemini voor je kunnen beantwoorden, zoals wat voor het weer het is op je plaats van bestemming. Wat er allemaal nog meer mogelijk is met Gemini in Google Maps, moeten we even afwachten.

Zoals te zien is op de afbeelding hierboven, geef je straks in de instellingen van Google Maps aan hoe je wil dat Gemini werkt. Tik je hierop, dan ga je door naar de Gemini-app om daar je instellingen voor Maps aan te passen.

Stel Gemini alvast in

Wanneer we Gemini precies in Google Maps kunnen verwachten, is nog niet bekend. Wil je daar wel alvast helemaal op voorbereid zijn? Zorg dan dat je de Google Assistent hebt vervangen door Gemini (mocht je dat nog niet hebben gedaan).

Dat werkt zo:

  1. Open de Google-app op je Android-telefoon;

  2. Tik op je profielfoto rechtsboven;

  3. Kies hier voor ‘Instellingen’ en daarna voor ‘Gemini’;

  4. Scrol naar beneden en tik op ‘De digitale assistenten van Google’.

    Hier verander je de Google Assistent naar Gemini (en eventueel weer terug).

De precieze stappen kunnen verschillen per telefoonmerk. Gaat het bij jouw toestel anders? Laat het dan weten in de reacties onderaan deze pagina!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Android Authority
Bron afbeelding: Unsplash
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Apps Google Maps Android Smartphones

Bekijk ook

Waarom Google Maps en Waze (nog) losse apps zijn

Waarom Google Maps en Waze (nog) losse apps zijn

18 maart 2025

Gemini in Google Maps en Waze is een uitstekend idee (dit kun je verwachten)

Gemini in Google Maps en Waze is een uitstekend idee (dit kun je verwachten)

6 november 2024

Waarom rode wegen in Google Maps soms toch rustig zijn

Waarom rode wegen in Google Maps soms toch rustig zijn

9 oktober 2024

Google Earth laat je na update 80 jaar terug in de tijd reizen

Google Earth laat je na update 80 jaar terug in de tijd reizen

25 september 2024

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren