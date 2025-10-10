Meer handsfree kilometers dankzij Gemini in Google Maps

Google is inmiddels erg ver met de integratie van Gemini in Google Maps. Hoewel gebruikers de nieuwe AI-assistent momenteel nog niet in Maps aantreffen, is er wel al van alles over bekend.

Gemini in Google Maps voor meer veiligheid

Het project van Google om de Google Assistent op al hun diensten door Gemini te vervangen, loopt al enige jaren. Nu lijkt Google Maps de volgende te zijn waar Gemini zijn intrede gaat doen. Dit vermoeden is ontstaan nadat website Android Authority in een bèta-versie van Maps alvast een voorproefje van Gemini wist te krijgen.

Gemini in Maps zou het leven van gebruikers van de kaartendienst zomaar een stuk makkelijker en veiliger kunnen maken. Zo kun je straks tijdens je autoritjes aan Gemini vragen om snel- of tolwegen te vermijden of andere route-opties via spraak aanpassen.

De huidige assistent (links), Gemini (midden) en de instellingen (rechts).

Dat scheelt weer zoeken in de instellingen en zorgt er dus voor dat je beide handen aan het stuur kunt houden. Dat zal de verkeersveiligheid alleen maar ten goede moeten komen.

Maar ook niet-verkeersgerelateerde vragen zou Gemini voor je kunnen beantwoorden, zoals wat voor het weer het is op je plaats van bestemming. Wat er allemaal nog meer mogelijk is met Gemini in Google Maps, moeten we even afwachten.

Zoals te zien is op de afbeelding hierboven, geef je straks in de instellingen van Google Maps aan hoe je wil dat Gemini werkt. Tik je hierop, dan ga je door naar de Gemini-app om daar je instellingen voor Maps aan te passen.

Stel Gemini alvast in

Wanneer we Gemini precies in Google Maps kunnen verwachten, is nog niet bekend. Wil je daar wel alvast helemaal op voorbereid zijn? Zorg dan dat je de Google Assistent hebt vervangen door Gemini (mocht je dat nog niet hebben gedaan).

Dat werkt zo: Open de Google-app op je Android-telefoon; Tik op je profielfoto rechtsboven; Kies hier voor ‘Instellingen’ en daarna voor ‘Gemini’; Scrol naar beneden en tik op ‘De digitale assistenten van Google’. Hier verander je de Google Assistent naar Gemini (en eventueel weer terug).

De precieze stappen kunnen verschillen per telefoonmerk. Gaat het bij jouw toestel anders? Laat het dan weten in de reacties onderaan deze pagina!