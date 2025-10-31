‘Google Maps krijgt pikzwarte batterijbesparingsmodus’

Om met je laatste procenten batterij te kunnen navigeren, komt Google Maps met een speciale donkere modus. Zo ziet die eruit.

Google Maps Power saving mode

Navigeren op je telefoon vreet batterij. Je smartphone moet immers constant jouw locatiegegevens vernieuwen om te weten of jij je nog op de goede route bevindt. Niet handig, als je met een bijna lege telefoon van A naar B probeert te komen. Voor die gevallen, of als je gewoon wil energiezuinig wil navigeren, komt Google Maps binnenkort met een handige nieuwe functie.

De batterijbesparingsmodus werd door het team van Android Authority gespot in de broncode van de Google Maps-app. Daar vonden ze onder meer: “New! Power Saving Mode” en “To save battery, press the power button while driving”. Dat laatste laat blijken dat de modus in te schakelen is, door de aan-uitknop van je Android-toestel in te drukken.

Misschien betekent het dat Google Maps gaat werken als een soort always on display. Zet je de telefoon uit, dan neemt de minimalistische power saving mode het scherm over. Ook opvallend: uit de broncode blijkt dat de aankomende modus alleen werkt in portretmodus. Wie navigeert in de landschapsmodus heeft dus pech.

Screenshots van Android Authority

Screenshots tonen minimalistisch ontwerp

Ook zijn er screenshots van de nieuwe modus, waarop te zien is hoe erg het ontwerp van Google Maps wordt geminimaliseerd. Vrijwel alle kleuren verdwijnen, er zijn geen straat- of plaatsnamen meer zichtbaar en zelfs in de instructies van de navigatie wordt niet genoemd welke straat je in moet. Alleen de richting die je op moet, hoe lang je reis duurt en hoe ver je nog moet, krijg je te zien.

De feature werkt vooralsnog voor wandelaars, auto’s, motors en fietsen. Over openbaar vervoer is niets bekend. Niet gek, want om daarmee te navigeren moet je natuurlijk meer informatie zien, zoals welke trein of buslijn je moet pakken en de halte om uit te stappen. Eventueel blijven de gesproken rij-instructies wel beschikbaar, om zo te weten welke weg je in moet slaan.

Beschikbaarheid Power saving mode in Google Maps

Wanneer de modus voor batterijbesparing uit gaat komen, is nog niet bekend. Zulke “verborgen” functies worden vaker gevonden in Google-apps, zodat ontwikkelaars of kleine groepen testers er al mee aan de slag kunnen. Als de nieuwe functie beschikbaar is, dan laten we het op Android Planet natuurlijk weten.

