Alles over Google Bard: Googles antwoord op ChatGPT

Google heeft een antwoord op ChatGPT: Bard. Deze chatbot is gebaseerd op LaMDA en wordt onder andere verwerkt in Google Zoeken. In dit artikel lees je alles over Google Bard.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Bard is het antwoord op ChatGPT

Google heeft jarenlang voorop gestaan als het gaat om kunstmatige intelligentie. In de verschillende keynotes van het bedrijf werd de focus steeds meer verlegd van apps en fysieke producten, naar manieren om AI in het dagelijks leven te gebruiken.

Centraal in dat plan stond de Google Assistent, als de meest concrete manier om met kunstmatige intelligentie in contact te komen. Daarnaast zet Google machine learning in voor bijvoorbeeld vertalingen, foto’s die je met de Google Pixel maakt mooier te maken, je inbox te rangschikken en om zoekresultaten te verbeteren.

Maar toen kwam ChatGPT om de hoek kijken, een chatbot van OpenAI gebaseerd op taalmodel GPT3. Plots leek alles wat Google presteert op het gebied van taal en zoeken achterhaald. ChatGPT leest het internet en biedt razendsnel concrete antwoorden op allerlei vragen. Dat is een groot verschil met zoeken via Google, waarna je nog de juiste website moet aanklikken uit een lijst met opties.

Googles antwoord heet Bard

ChatGPT werkt zo goed en is zo praktisch, dat de dienst in twee maanden 100 miljoen actieve gebruikers heeft verzameld. Nog nooit eerder is een consumentendienst zo snel gegroeid. De ogen waren op Google gericht om te zien hoe het bedrijf hierop zou reageren. Dat antwoord is er nu en heet Bard.

Bard klinkt als een jongensnaam, maar verwijst naar zangers en dichters uit de Keltische cultuur. Dat waren mensen die goed zijn met taal, zoals de chatbot van Google ook moet zijn.

Bard is gebaseerd op LaMDA, wat staat voor Language Model for Dialogue Applications. LaMDA werd in 2021 onthuld tijdens Google I/O, als de technologie om een echt gesprek te hebben met een kunstmatige intelligentie. LaMDA was vorig jaar nog in het nieuws, toen een medewerker van Google stelde dat deze AI zelfbewust was geworden. Die technologie is nu klaar voor het grote publiek met chatbot Bard.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet direct voor iedereen beschikbaar

Voordat het zover is wordt de chatbot eerst getest door een kleine groep gebruikers. In de komende weken mogen meer mensen met Bard aan de slag. Wie precies is nog niet duidelijk.

De eerste versie van Bard is ook nog beperkt, stelt Google. “We brengen het aanvankelijk uit met een lichtgewichtversie van LaMDA. Dit veel kleinere model vereist aanzienlijk minder rekenkracht, waardoor we kunnen opschalen naar meer gebruikers om zo meer feedback te ontvangen.” Die feedback wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de reacties van Bard voldoen aan de hoge lat voor kwaliteit en veiligheid van Google.

Daar ligt de grootste uitdaging voor het bedrijf. Hoewel OpenAI al veel veiligheidsmaatregelen aan ChatGPT heeft toegevoegd, zodat de chatbot bijvoorbeeld geen racistische uitspraken doet, is het voor Google nog veel belangrijker dat zijn chatbot geen rare dingen zegt. Het imago van het bedrijf staat namelijk op het spel. ChatGPT werkt goed, omdat de chatbot relatief veel vrijheid krijgt. Of Bard daar tegenop kan, zal liggen aan hoeverre Google de teugels durft los te laten.

Google en Bing

Iets waar Google met Bard een inhaalslag kan maken, is of de chatbot taal daadwerkelijk begrijpt. Op dat vlak loopt ChatGPT nog regelmatig tegen de lamp aan, terwijl Google al vele jaren ervaring heeft op dat vlak.

Vooralsnog lijken de twee bots vergelijkbaar. Net als met ChatGPT is het met Bard bijvoorbeeld mogelijk om ingewikkelde informatie uit te leggen in simpele taal. Als voorbeeld noemt Google dat Bard is te vragen om een 9-jarige te vertellen over de nieuwe ontdekkingen van de James Webb-telescoop. Het is nog niet duidelijk of Bard ook net als ChatGPT Nederlands kan.

Google stelt dat steeds meer mensen niet alleen snelle, feitelijke antwoorden van Google willen, maar diepere inzichten zoeken. De technologie van Bard en LaMDA zal daarom ook toegevoegd worden aan Google Zoeken. Google-ceo Sundar Pichai belooft dat in de antwoorden op de zoekmachine, complexe informatie en meerdere perspectieven samengevat gaan worden.

Daar moet Google wel mee opschieten, want Microsoft wil de technologie van ChatGPT gaan verwerken in zijn zoekmachine Bing.

Zo gebruik je Google Bard en ChatGPT

Zodra je Google Bard zelf kunt gebruiken, lees je het uiteraard hier op Android Planet. Je kunt al wel aan de slag met ChatGPT. We leggen uit hoe deze chatbot werkt en hoe je deze kunstmatige intelligentie op je smartphone gebruikt.