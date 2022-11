Huawei Pocket S officieel: relatief voordelige klaptelefoon

Huawei heeft in thuisland China de Pocket S officieel gepresenteerd. Het gaat om een relatief voordelige klaptelefoon, die veel lijkt op de duurdere P50 Pocket.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei Pocket S officieel

Veel klaptelefoons zijn behoorlijk aan de prijs. Ook de Huawei P50 Pocket kost omgerekend minimaal 1250 euro. Gelukkig heeft het Chinese bedrijf nu officieel een voordeliger alternatief gelanceerd: de Huawei Pocket S. Die lijkt op de P50 Pocket, maar kost een stuk minder. Omgerekend heeft het instapmodel namelijk een prijskaartje van zo’n 850 euro.

Het verschil zit vooral in de processor. Waar de P50 Pocket op een Snapdragon 888 draait, heeft de Pocket S een Snapdragon 778G aan boord. Dat is een al wat oudere chip uit het middensegment, die we kennen van onder meer de Xiaomi 12 Lite. Er is verder 8GB werkgeheugen aanwezig en maximaal 512GB opslagruimte.

De behuizing is bij de Pocket S ook wat eenvoudiger, maar het scherm aan de binnenzijde is precies hetzelfde. Het gaat om een oled-scherm van 6,9 inch met een hoge resolutie van 2790 bij 1188 pixels. Het tweede schermpje aan de buitenkant is rond en meet 1,04 inch. Daarop check je onder andere de tijd en het weerbericht.

Boven dat schermpje zit een rond camera-eiland met twee lenzen. Het gaat om een 40 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens voor wijdere shots. Die zijn hetzelfde als op de P50 Pocket, al ontbreekt de ‘ultraspectrum’-camera van het duurdere model. Die zou voor betere details en kleuren zorgen. Selfies schiet je in een resolutie van 10,7 megapixel.

Alleen voor de Chinese markt?

De Pocket S draait op HarmonyOS 2, dat door Huawei zelf is ontwikkeld. Vanwege het al jaren geldende handelsverbod mag het Chinese bedrijf namelijk geen zaken doen met Amerikaanse partijen als Google. Daardoor kan het bedrijf ook geen volledige versie van Android aanbieden, wat een negatieve invloed heeft op het gebruiksgemak.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als gevolg daarvan brengt Huawei steeds minder smartphones op de Nederlandse markt. We hebben de vraag uitstaan of deze Pocket S hier wel verschijnt. Zodra we antwoord krijgen, wordt dit artikel geüpdatet.

Of de Pocket S bij ons populair zou worden, is overigens de vraag. Een directe concurrent van dit toestel, de Samsung Galaxy Z Flip 4, is inmiddels al voor voor minder dan 800 euro te koop. Die draait bovendien op een veel snellere Snapdragon 8 Gen 1-chip en is gewoon voorzien van een volledige Androidversie.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Huawei-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Huawei: