Huawei P50 Pocket review: elegantie komt met te hoge prijs

In onze broekzak ermee! In deze Huawei P50 Pocket review lees je wat wij vinden van het nieuwste klaptoestel van Huawei, waarvan de instapprijs 1299 euro bedraagt.

Huawei P50 Pocket review: vouwen maar

Onlangs hebben we onze uitgebreide Huawei P50 Pro review gepubliceerd. Dat toestel is het nieuwste vlaggenschip van Huawei, maar het bedrijf heeft nog meer te bieden. Zo is er ook de Huawei P50 Pocket die veel gelijkenissen heeft, maar een heel andere vormfactor biedt. Dit toestel is namelijk Huawei’s eerste met een vouwbaar scherm zoals de bekende Samsung Galaxy Z Flip 3.

Zo klap je het toestel dus open om hem zoals normale smartphone te gebruiken. Heel anders dus dan bij de Huawei Mate X en Mate Xs die inmiddels al weer jaren geleden zijn gepresenteerd. De Pocket is zeker niet voor iedereen de perfecte telefoon, wat komt door meerdere redenen. Wat er allemaal opvalt aan dit opvallende toestel lees je in onze Huawei P50 Pocket review.

Design: dun, elegant en perfecte ‘vouw’

Een design als dat van de P50 Pocket kennen we al enkele jaren, waarbij Samsung de show steelt. Toch valt direct op dat dit toestel een stukje eleganter is. Zo voelt ‘ie een stukje lichter en minder hoekiger aan. Positief is ook dat er geen ruimte meer aanwezig is tussen de twee dichtgevouwen schermdelen. Zand of stof kan zo moeilijker binnendringen, wat wel gebeurt bij de kier van de Samsung Galaxy Z Flip (3).

Wij hebben het goudkleurige model getest, oftewel de Premium Edition. Die bevat aan de buitenzijde een design geïnspireerd op “magnetische velden uit de natuur” en daarvoor Huawei heeft samengewerkt met de Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen. De meningen op de redactie zijn veelal verdeeld, want hij glimt wel erg veel en ook vingerafdrukken zijn goed te zien.

De rechterzijde bevat de snelle fysieke vingerafdrukscanner, die je ook gebruikt als aan- / uitknop. Ook de volumeknoppen vind je aan die zijde. De simkaarttray vind je aan de rechterkant en de onderkant beschikt over de usb c-poort en stereospeakers. De ronde cameramodule bevat drie verschillende camera’s, waarover later meer. Ook is er een fijn tweede schermpje aanwezig aan de buitenkant.

Het scharnier is in een hoek van 90 graden te buigen net als bij de Z Flip 3. Zo kun je het toestel voor je neer zetten en gebruiken voor videogesprekken. Op het bovenste gedeelte ben jij dan te zien, op het onderste gedeelte vind je de verschillende knoppen.

Scherm: groot en kleurrijk of klein en elegant

De P50 Pocket beschikt over twee schermen. Die aan de buitenzijde is rond en past daarbij goed bij de cirkelvorm van het camera-eiland. Een fijne en elegante oplossing om toch snel de tijd te bekijken, binnenkomende notificaties te zien, agenda-afspraken te checken of je muziek te bedienen. Ook gebruik je ‘m als viewfinder voor de perfecte selfie.

Vouw je het toestel open dan werk je met een kleurrijk amoled-scherm van 6,9 inch met een resolutie van 2700 bij 1228 pixels. Dat ziet er prima uit, kan meer dan een miljard kleuren weergeven en ook het kleine cameragaatje in het midden van het scherm stoort niet. Je kunt spelen met de kleurmodus en -temperatuur, zodat je die helemaal instelt naar hoe jij het wil. Ook de verversingssnelheid van het scherm is aan te passen en is maximaal 120 keer per seconde, waardoor alles nog soepeler verloopt.

Onder bepaald licht of in een hoek is de vouw van het scherm zeker zichtbaar, maar storend is het niet. Ook bij dagelijks gebruik valt het niet eens op dat het om een toestel met vouwbaar display gaat. Veeg je er overheen dan voel je het licht kuiltje over de gehele breedte van het scherm, maar ook dat vinden we niet irritant.

Hardware van de vorige generatie

We zijn verwend en hebben dan ook meerdere toestellen getest met de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. De Huawei P50 Pocket moet het echter doen met de Snapdragon 888-chip van vorige generatie. Er is 8GB of 12GB RAM aanwezig en 256GB of 512GB interne opslag. We zien dus weer geen processor van Huawei zelf net zoals bij de Huawei P50 Pro.

Je krijgt dus standaard meer intern geheugen dan de Samsung Galaxy Z Flip 3, maar betaalt wel een flinke meerprijs. De Z Flip 3 heeft een adviesprijs van 1099 euro voor het 256GB-model, voor de P50 Pocket vraagt Huawei 1299 euro met evenveel opslag. Tevens is dat model hier niet te koop, waardoor je alleen kunt kiezen voor het 512GB-model voor 1599 euro.

Net als bij de P50 Pro is er geen 5G-modem aanwezig, waardoor het toestel maximaal overweg kan met het 4G-netwerk, bijbehorende stabiliteit en snelheden van die versie van mobiel internet. Alhoewel 5G hier nog niet volledig bruikbaar is, ben je met de P50 Pocket dus niet helemaal klaar voor de toekomst.

Software kent bekende valkuilen

In onze afgelopen reviews van Huawei-smartphones stipten we het altijd al aan: software. Dat is het grootste minpunt van toestellen van de Chinese fabrikant en geldt ook voor de P50 Pocket. Je kunt het toestel niet volledig gebruiken zoals je gewend bent met je huidige toestel.

Zo kun je niet aan de slag met Google-apps en -diensten, zijn bekende apps niet allemaal te downloaden uit de Huawei AppGallery en moet je op zoek naar alternatieven. Soms zijn die er niet of is er alleen een matig werkend Huawei-alternatief. Dit alles heeft te maken met het nog altijd geldende handelsverbod.

Camera’s voor elke situatie

De P50 Pocket beschikt over een viertal camera’s, waaronder de selfiecamera in het scherm. In de camera-module vind je dus drie sensoren. Die hebben resoluties van respectievelijk 40, 13 en 32 megapixel. Het gaat om een normale camera, groothoeklens en zogenaamde ‘ultraspectrum’-camera. Daarmee worden kleuren nog beter vastgelegd evenals details en ook gebruik je die voor macrofoto’s van dichtbij.

Foto’s gemaakt met de hoofdcamera zien er prima uit, zoals we gewend zijn van Huawei. Kleuren benaderen de realiteit, het contrastniveau is prima en ook details zijn goed te zien. Hieronder een galerij met enkele voorbeelden van foto’s overdag.

Hieronder vind je twee galerijen met foto’s gemaakt met een wijdere hoek, in de normale stand en met twee keer zoom. De bovenste rij foto’s is eind van de middag gemaakt, terwijl de tweede serie in de schemering is geschoten.

Tot slot nog een drietal foto’s die in het donker zijn gemaakt. Zoals te zien is bevatten deze fijne zichtbare details, goede reflecties in het water en fijne kleuren.

Wil je een selfie maken, dan kun je de camera in het scherm uiteraard gebruiken. Toch geven we de voorkeur aan de camera’s aan de buitenkant. Die hebben een betere kwaliteit en het tweede schermpje aan de buitenzijde gebruik je als viewfinder.

Accu logischerwijs niet de beste

De batterij van het toestel bestaat uit twee cellen en heeft een capaciteit van 4000 mAh. Daarmee is ‘ie een stuk kleiner dan veel andere high-end smartphones, wat natuurlijk heeft te maken met de vorm. In de praktijk is de batterijduur dan ook niet geweldig.

Al met al moest het toestel weer aan de lader na een schermtijd van zo’n 5,5 uur met veel gebruik van social media, belletjes en chatten. Ben je een intensieve gebruiker dan is bijladen in de avond echt wel nodig. Dat opladen gaat met de meegeleverde 40 Watt-oplader best rap. Helemaal opladen kost iets minder dan een uur, 30 minuten aan de lader zorgt er ervoor dat de accu voor 70 procent gevuld is.

Conclusie Huawei P50 Pocket review

Deze aanpak van een foldable is nieuw voor Huawei, maar het is wel gelijk de meest elegante smartphone met deze vormfactor op de markt. Tevens loop je rond met een goed stel camera’s, wat niet het geval is bij de Z Flip 3. Een aanrader is de P50 Pocket echter niet. De accuduur is beperkt, de hardware is van de vorige generatie en 5G is niet aanwezig. Dat zijn punten die voor verschillende gebruikers nog te overzien zijn. De combinatie van de manke software en hoge instapprijs is echter een combinatie die onbegrijpelijk is. Huawei zou er wat ons betreft toch echt goed aan doen om hun smartphones ook weer via andere kanalen te koop aan te bieden. Via die weg kun je het toestel namelijk combineren met een abonnement om zo de kosten te spreiden.

Huawei P50 Pocket kopen

In Nederland is alleen het gouden model te koop, wat 512GB intern geheugen aan boord heeft. Daarvoor vraagt Huawei 1599,99 euro en kopen kan alleen via de webwinkel van het bedrijf zelf. Wil je het toestel dus combineren met een abonnement, dan heb je alleen keuze uit sim only, want direct combineren is dus niet mogelijk.

Huawei P50 Pocket prijzen vergelijken Bekijk product Los nieuw v.a. € 1.599,99 Los toestel Los refurbished v.a. € 1.041,99 Refurbished

