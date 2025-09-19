Dit is de Huawei Watch GT 6 (Pro): boost voor batterijduur en sport

Huawei lanceert zijn nieuwste wearables, met upgrades op het gebied van batterij en gezondheid. Dit de Watch GT 6-serie.

Huawei Watch GT 6-serie officieel

Huawei heeft de nieuwe Watch GT 6-serie officieel gelanceerd in Nederland. De nieuwe smartwatches komen met een aantal upgrades, zoals verbeterde gps-tracking, een vernieuwde batterij en verschillende nieuwe sport- en gezondheidsfuncties. Het gaat om de Huawei Watch GT 6 en Watch GT 6 Pro.

De Watch GT 6 Pro heeft een titanium behuizing en een 1,47 inch-amoled-scherm. Deze is beschermd met een laagje saffierglas en heeft een maximale helderheid van 3000 nits, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de 1200 nits op de GT 5 Pro. De nieuwe smartwatches zijn water- en stofbestendig met een IP69-certificatie.

De normale Watch GT 6 is er ook in een kleiner model.

Op het gebied van batterijduur maakt Huawei een indrukwekkende stap. De Watch GT 6 Pro en de 46 mm-versie van de Watch GT 6 kunnen tot 21 dagen mee op een enkele lading bij licht gebruik. Hiervoor heeft de fabrikant een nieuwe batterij met hogere energiedichtheid gemaakt. Maak je intensief gebruik van de gps? Dan gaat ‘ie tot 40 uur mee, terwijl de 41 mm-versie van de GT6 houdt het dan tot 25 uur vol.

De GPS-precisie van de nieuwe Huawei-smartwatches moet ook nog beter zijn dan voorheen. Dankzij het zogeheten Sunflower Positioning System worden antennes digitaal gepositioneerd voor de beste ontvangst. Hiermee moeten routes dus nauwkeuriger vastgelegd worden, zowel in open als bebouwde gebieden.

Voor wielrenners is de nieuwe functie virtueel vermogen interessant. Hiermee herkent AI hoeveel kracht je oplevert op de fiets, zonder externe sensoren in je pedalen te hebben. De Watch GT 6 Pro komt ook met extra functies voor hardlopen en golf, zoals het beter weergeven van hoogteverschillen.

Op het gebied van gezondheid introduceert Huawei het ‘TruSense’-systeem, dat je inzicht geeft in je welzijn. De horloges kunnen nu de hartslagvariabiliteit meten, eventuele hartritmestoornissen detecteren en er is valdetectie toegevoegd.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Watch GT 6 en GT 6 Pro zijn direct verkrijgbaar bij Huawei’s webwinkel, Bol, Coolblue, Belsimpel, MediaMarkt, Amazon en komen in verschillende varianten en kleuren:

Huawei Watch GT 6 Pro (46 millimeter): vanaf 379 euro Titanium, bruin en zwart

Huawei Watch GT 6 (46 en 41 millimeter): vanaf 249 euro Grijs, groen, goud, bruin, wit, paars en zwart



Ook Huawei FreeBuds 7i-oordopjes gelanceerd

Huawei heeft ook de FreeBuds 7i-oordopjes gelanceerd. De oordopjes hebben betere en snellere ruisonderdrukking en daarnaast bieden ze spatial audio met head-tracking. Hierdoor klinkt geluid ruimtelijker én blijft het op één plek in een ruimte, zelfs als je jouw hoofd draait. De FreeBuds 7i zijn te verkrijgen in de kleuren roze, wit en zwart.