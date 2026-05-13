Wat zoekt je kind op social media? Meta laat ouders beter meekijken

Ouderlijk toezicht wordt steeds belangrijker met alle AI-content en andere mogelijk schadelijke beelden die kinderen tegenkomen. Meta speelt hierop in met nieuwe functies.

Ouders op de hoogte van online interesses kind

Binnenkort krijg je als ouder meer inzicht in het zoek- en kijkgedrag van je kind(eren) op Instagram. Daar moet een nieuwe functie binnen Tieneraccounts voor zorgen. Hiermee zien ouders met welke ‘algemene onderwerpen hun kinderen zich bezighouden, zoals sport en mode’.

De functie heet ‘Jouw algoritme’ en is een beknopt overzicht van de video-interesses van kinderen. Tieners kunnen zelf aangeven of ze meer of minder content van een bepaald onderwerp willen zien. Wanneer ze een nieuwe interesse toevoegen, krijgen ouders daar een melding van. Zo weten die beter waar het algoritme van hun tiener op gebaseerd is.

Dit biedt ook de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan over deze interesses. Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar op Reels en Explore in Engelssprekende landen en komt binnenkort ook naar de hoofdfeed. De verwachting is dat dit op termijn ook uitgerold wordt naar andere landen, waaronder Nederland.

Meta komt met centrale plek voor ouderlijk toezicht

Naast de introductie van de nieuwe functie op Instagram heeft Meta ook aangekondigd met één centraal punt te komen voor ouderlijk toezicht. Dat wordt ondergebracht in Family Center. Dit is het centrale dashboard van Meta waarmee ouders toezicht houden op het gebruik van apps als Instagram, Facebook en Messenger door hun kinderen.

Door alle opties voor ouderlijk toezicht samen te voegen, hoopt Meta meer overzicht te bieden aan ouders om te weten waar hun kinderen mee bezig zijn op de diverse social mediaplatformen. Handig is dat je nu maar één uitnodiging hoeft te versturen om overal een oogje in het zeil te houden. Verder is het gebruiksvriendelijker dat ouders alle activiteiten kunnen overzien zonder te hoeven schakelen tussen diverse apps.

De komende tijd worden er meer functies toegevoegd aan Family Center, waaronder nieuwe inzichttools. Zo moet het straks mogelijk zijn om de totale tijd te zien die tieners doorbrengen op de apps van Meta.

Zit jij te wachten op extra mogelijkheden om het social mediagebruik van je kids te monitoren of vertrouw je ze genoeg? Geef jouw mening hieronder in de reacties!