Motorola lanceert kleine, maar sterke Edge 60 Neo en G06 (Power)

Motorola kondigt drie nieuwe smartphones aan, waaronder een extra sterk toestel en eentje met een enorme accu. Dit moet je weten.

Motorola Edge 60 Neo officieel vanaf 399,99 euro

Motorola vult de Edge 60-serie aan met de lancering van de Edge 60 Neo. De smartphone is sneller, steviger en heeft nieuwe camera’s, en dat in een compacte behuizing van 6,36 inch. Het amoled-scherm heeft 120Hz voor soepele beelden, ltpo-techniek om zuiniger met energie om te gaan en een maximale helderheid van 3000 nits. Dankzij een laagje Gorilla Glass 7i is het scherm beter bestand tegen krassen.

Ook de behuizing is stevig, met een MIL STD810H-certificering. Daarmee kan ‘ie beter tegen vallen en stoten. Dankzij IP68/69 is hij ook stof- en waterdicht. Het toestel heeft een herkenbaar Motorola-ontwerp, dat we de afgelopen jaren vaker zagen. Hij komt in drie kleuren naar Nederland: grijs, lichtblauw en rood.

In het camera-eiland zijn drie lenzen verwerkt. Er is een 50 megapixel-hoofdcamera, een 13 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel-telelens. Selfies maak je met de 32 megapixel-frontcamera. Motorola propt de telefoon ook vol met AI, waaronder de Photo Enhancement Engine die kleuren levendiger maakt.

De Edge 60 Neo draait op een snellere Dimensity 7400-chip, er is 8GB aan werkgeheugen aan boord en 256GB opslagruimte. De batterij heeft weer een grootte van 5000 mAh en kan snelladen tot 68 watt. Ook draadloos laden is aanwezig met 15 watt. Tot slot draait de Moto op Android 15 en krijgt ‘ie vier groter Android-updates de komende jaren. Ook wordt de Edge 60 Neo tot en met 2030 voorzien van beveiligingsupdates.

Vanaf oktober is de Motorola Edge 60 Neo beschikbaar, waarna je hem voor 399,99 euro in huis haalt.

Motorola Moto G06 en Moto G06 Power aangekondigd

Naast de nieuwe Neo brengt Motorola ook twee smartphones uit met lagere prijskaartjes: de Moto G06 en G06 Power. Vooral de tweede valt op, vanwege zijn enorme batterij met een capaciteit van 7000 mAh. Daarmee gaat de telefoon volgens de fabrikant meer dan twee en een halve dag mee.

Beide toestellen hebben een groter scherm van 6,88 inch en dankzij Water Touch werkt deze zelfs als het scherm of je vingers nat zijn, bijvoorbeeld door regen. Achterop de nieuwe Moto G’s vind je een 50 megapixel-hoofdcamera. Qua Software draaien de telefoons op Android 15. Ze krijgen in de toekomst geen nieuwe Android-versies, maar wel twee jaar aan beveiligingsupdates.

De telefoons hebben verder tot 12GB aan werkgeheugen, 256GB opslagruimte en zijn uitgerust met Googles Circle to Search, wat je niet altijd ziet op telefoons in de prijsklasse van 129 tot 139 euro. De Motorola Moto G06 en Moto G06 Power zijn vanaf november verkrijgbaar voor respectievelijk 129,99 en 139,99 euro.

