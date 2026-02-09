Deze series en films ga je deze week streamen: moord, buren en liefde

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 6 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 6 (2026): Cross, Frank’s Veiling

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Cross (seizoen 2)

Detective Alex Cross weet als geen ander zich in de gedachten van moordenaars te verplaatsen. Met deze gave zoekt hij dit seizoen naar een seriemoordenaar die het op corrupte miljardairs heeft gemunt.

Het tweede seizoen van Cross kijk je vanaf 11 februari op Prime Video.

2. Neighbors

Tussen buren is het niet altijd een liefdevol bestaan. In deze docuserie krijg je verhalen mee van Amerikanen wiens woonplezier ernstig wordt verstoord door de mensen waar ze naast wonen.

Neighbors kijk je vanaf 14 februari op HBO Max.

3. What It Feels Like for a Girl

In 2000 volg je tiener Byron, die constant wordt gepest en daarom probeert te ontsnappen in de onderwereld van Nottingham. In de clubs onderzoekt Byron diens eigen identiteit.

What It Feels Like for a Girl kijk je vanaf 6 februari op Videoland.

4. Frank’s Veiling

Na het succes van LOL: Last One Laughing heeft Prime Video nog een Nederlandse show waarin bekende mensen met elkaar worden opgesloten en er maffe dingen gebeuren. Deze keer zijn het influencers die in een veiliging bieden op bizarre opdrachten. Ze verdienen geld als ze de opdracht succesvol volbrengen.

Frank’s Veiliging kijk je vanaf 9 februari op Prime Video.

5. Love Story

De nieuwste Ryan Murphy-serie vertelt het verhaal over de liefde tussen John F. Kennedy Jr. (de zoon van) en Carolyn Bessette.

Love Story kijk je vanaf 13 februari op Disney Plus.

