Waarom de Nothing Phone (3a) Wouter’s favoriete smartphone van 2025 is

Het jaar is bijna voorbij en dus deelt Wouter op de valreep wat zijn favoriete smartphone van 2025 is. Hij kiest voor de Nothing Phone (3a) en in dit artikel lees je waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De favoriet van Wouter van 2025: de Phone (3a)

Ook in 2025 heb ik weer veel toffe Android-telefoons mogen kiezen en natuurlijk kan ik niet wachten wat 2026 voor ons te bieden heeft. In tegenstelling tot voorgaande jaren kies ik niet voor een dure, high-end smartphone als mijn favoriete toestel van 2025, maar juist eentje die betaalbaar is.

Het gaat om de Nothing Phone (3a), die in maart werd gelanceerd, tegelijk met de Phone (3a) Pro. Beide smartphones hebben een uitstekende prijskwaliteit-verhouding, maar voor de beste deal moet je bij de ‘normale’ Phone (3a) zijn. Waarom? De Pro heeft alleen een betere zoomcamera en is verder identiek aan zijn goedkopere broertje.

We hebben eerder dit jaar ook een video over de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro gemaakt. Je checkt ‘m hierboven!

Voor die periscopische telelens, wat in dit prijssegment overigens wel een redelijk unieke feature is, betaal je 120 tot 130 euro extra. Je krijgt dan ook een iets betere 50 megapixel-selfiecamera, maar dat zou voor mij geen reden zijn om voor de Pro te kiezen.

Uniek design en lekker vlot

De smartphones van Nothing vallen natuurlijk vooral op door het transparante design en de zogeheten Glyph-interface. Dat laatste zijn de lampjes die oplichten als je bijvoorbeeld een notificatie ontvangt. Het blijft een beetje een gimmick, maar het oogt wel geinig.

Belangrijker voor mij is dat de Phone (3a) stevig aanvoelt en lekker vlot werkt. De Snapdragon 7s Gen 3-processor is niet de allersnelste chip voor midrange Android-telefoons, maar hij voldoet prima en hapert niet. En als je net als ik geen mobiele gamer bent, loop je niet snel tegen problemen aan.

Voor de € 285,- die je voor de Nothing Phone (3a) betaalt, krijg je daarnaast een prima updatebeleid. Het toestel krijgt sowieso tot en met Android 18 grote updates en wordt nog tot maart 2031 van beveiligingspatches voorzien. Dat is helemaal prima, zeker als je van plan bent de telefoon de komende jaren te blijven gebruiken.

Ook de software zelf is fijn in gebruik. Nothing past wel het uiterlijk van Android behoorlijk aan met eigen icoontjes, lettertype en animaties. En hoewel dat soms een beetje overbodig is en kinderlijk oogt, laat het bedrijf Android verder ‘met rust’. De grootste toevoeging, de Essential Space, vond ik dan weer minder geslaagd. In de uitgebreide Nothing Phone (3a) review lees je daar meer over.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen accustress

Ook niet onbelangrijk: de accuduur. De Nothing Phone (3a) heeft een 5000 mAh-batterij en hoewel dat inmiddels niet bijzonder is, gaat de telefoon toch lekker lang mee. Je haalt met gemak het einde van de dag en als je rustig aan doet, hoef je pas na twee dagen te laden. Dat opladen gaat redelijk vlot: met de juiste adapter staat het accupercentage na ongeveer een uur weer op 100.

Nothing vroeg bij de lancering van de Phone (3a) 349 euro voor het toestel. Omdat we nu negen maanden verder zijn, is de prijs gedaald. Zoals gezegd heb je ‘m nu voor € 285,-. De Pro, met een adviesprijs van 479 euro, kost inmiddels nog € 414,38. Mocht je die betere zoomcamera écht nodig hebben, dan is ook dit toestel het overwegen waard.

Ook de andere redacteuren van Android Planet hebben hun favoriete smartphones van 2025 gekozen. Je checkt de artikelen van Tim, Mike en Jeroen via de linkjes hieronder. En wil je ook in 2026 alle achtergrondverhalen op Android Planet lezen, check dan onze app of nieuwsbrief via de knoppen onderaan dit artikel!