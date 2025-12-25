Waarom de OnePlus 15 Jeroens favoriete smartphone van 2025 is

Er kwamen dit jaar meerdere toptelefoons uit, waaronder vlaggenschepen van Google, Oppo, Motorola, Xiaomi en natuurlijk Samsung. Mijn absolute favoriet is echter de nieuwste OnePlus. In dit artikel vertel ik waarom.

Jeroens favoriet van 2025: de OnePlus 15

Hij werd eind dit jaar groots aangekondigd en stelde nauwelijks teleur: de OnePlus 15. Zijn moddervette batterij, supersnelle chip en robuuste uiterlijk deden de harten van menig smartphoneliefhebber, waaronder dat van mij, sneller kloppen.

Ik had het geluk dat ik de Sand Storm-uitvoering in handen kreeg om te testen. Deze kleurvariant is bijzonder vanwege de micro-arc-oxidatiecoating op de achterkant. Door deze techniek krast de coating een stuk minder snel. Verder zorgt de keramische afwerking voor extra stevigheid en koeling. Prettig voor een telefoon die op de top van zijn kunnen presteert, maar daardoor nooit echt te warm wordt.

Beauty en de brains

De keuze voor een strak design en een stevige afwerking vind ik al twee pluspunten van deze OnePlus, maar voor de echte troeven moet je eigenlijk onder de motorkap zijn. Daar vind je onder andere de supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Deze doet alles op hoog tempo. Wat blijft het prettig om de hele tijd vloeiend te multitasken en nooit te hoeven wachten bij het opstarten van of switchen tussen apps.

Ook de accu mag zeker niet onvermeld blijven, want met een vermogen van 7300 mAh staat die zijn mannetje. Hierdoor kun je wel twee dagen op een volle lading door. Laad je het toestel op, dan kan dat met maximaal 100 watt bedraad en 50 watt draadloos.

Het blijft enorm fijn dat de OnePlus 15 zo snel oplaadt en je dus met een gerust hart op pad kunt gaan zonder powerbank te hoeven meenemen.

Minpuntjes

Tot zover niets dan lof, maar ik kan verklappen dat de OnePlus 15 geen dikke tien van me heeft gekregen. Dat komt omdat er flink wat concurrentie is op het gebied van het scherm, het updatebeleid en de camera’s.

Voor het beste updatebeleid en het mooiste scherm moet je nog altijd bij Samsung zijn en voor de beste cameraprestaties verwijzen we je graag naar de nieuwste Google, Oppo of Xiaomi. Maar, je maakt prettige plaatjes met de OnePlus en het display met 1,5K-resolutie ziet er gewoon goed uit. Met vier jaar Android-updates komt de gemiddelde gebruiker ook wel toe. Deze minpunten hebben we ook uitgebreid besproken in de OnePlus 15 review.

Al met al is de OnePlus 15 dus een ijzersterke telefoon die op alle vlakken een dikke voldoende haalt, met de hoogste rapportcijfers voor de chipset, batterij en bouwkwaliteit. Wel zou je nog even kunnen wachten met het aanschaffen ervan. Het huidige prijsverschil met de eveneens uitstekende OnePlus 13 is eind 2025 simpelweg te groot (€ 948,- om € 759,-).

Heb je een flinke portemonnee en betaal je graag voor de allerbeste prestaties, dan is de OnePlus 15 het overwegen waard. Geef je liever minder uit en is de prijs-kwaliteitverhouding belangrijk voor je? Denk dan zeker aan de OnePlus 13.

Weten welke telefoons we met de Android Planet-redactie nog meer hebben getest? Check dan ons smartphone review-overzicht.