‘Accu van OnePlus 10 Pro laadt volledig op in minder dan 20 minuten’

De geruchtenmolen rondom de OnePlus 10 begint langzaam op gang te komen. Volgens een nieuw gerucht laadt de accu van het toestel ongekend snel op.

Gerucht: OnePlus 10 Pro krijgt 125 Watt-snelladen

Het volgende toptoestel van OnePlus – de 10 Pro – krijgt 125 Watt snelladen. Dat zegt Mukul Sharma op Twitter. De lekker stelt dat meerdere toestellen van het Chinese BBK Electronics de nieuwe snellaadfunctie krijgen. BBK is het moederbedrijf van onder andere OnePlus, Oppo en Realme.

De huidige OnePlus 9 Pro laadt op met een snelheid van 65 Watt. Dit resulteert in een volle accu na ongeveer 29 minuten. Dat is in onze ogen al heel erg snel. Als het gerucht van Sharma klopt, heeft het volgende OnePlus-vlaggenschip na minder dan 20 minuten al een volle accu.

Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series phone, Reno 8 Pro to feature 125W fast charging. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog — Mukul Sharma (@stufflistings) November 12, 2021

Snelladen is een gewilde functie. Hoe sneller een accu vol is, hoe minder gebruikers zo nu en dan met een uitgevallen smartphone op stap gaan. Dankzij de snellaad-functie van veel smartphones laden veel mensen hun telefoons al lang niet meer ‘s nachts op. Dat is simpelweg niet nodig. Hang hem tijdens het ontbijt aan de lader en je kan er weer een hele dag tegenaan.

Een volle accu in no-time, is dat eigenlijk wel goed?

Het is nog niet helemaal duidelijk wat het langdurige effect van snelladen is op de gezondheid van een oplaadbare batterij. Één ding is echter zeker: hoge temperaturen hebben een negatief effect op een accu. Snelladers zorgen er vaak voor dat telefoons tijdens het opladen warmer worden dan ‘trage’ opladers. Als je het zo bekijkt, zijn snelladers dus niet optimaal voor de levensduur van een batterij. Maar in hoeverre maakt het nu écht verschil?

Het is hoe dan ook verstandig om je telefoon niet in de brandende zon of naast de verwarming te leggen. Merk je dat je smartphone na een jaar tóch wat minder lang meegaat? Gelukkig is de batterij met een snellader binnen de kortste keren weer vol – opladen moet dan alleen wat vaker. In onze ogen wegen de voordelen van een snellader vele malen zwaarder dan de nadelen.

