‘Renders tonen eerste blik op nieuwe OnePlus 10 Pro’

Benieuwd wat 2022 brengt qua smartphones? Er zijn nu vermeende renders van de OnePlus 10 Pro verschenen. Opvallend is het grote camera-eiland, wat wat doet denken aan de Galaxy S21-serie van Samsung.

‘Renders OnePlus 10 Pro tonen groot camera-eiland’

OnLeaks, een bekende lekker, heeft weer van zich laten horen. In samenwerking met een Chinese website zijn er namelijk renders van de OnePlus 10 Pro online gezet. Wel laat hij direct weten dat er nog wat aanpassingen aan het uiteindelijke design kunnen worden doorgevoerd. OnePlus staat namelijk bekend om het testen van veel verschillende designs en modellen, voordat ze hét ontwerp kiezen.

Het meest opvallende detail is het grote eiland op de achterkant. Daarin zijn drie camera’s geplaatst en een ledflitser. De huidige OnePlus 9 Pro heeft nog vier sensoren aan boord. Wat voor camera’s de 10 Pro precies krijgt is nog de vraag. Het camera-eiland is verbonden met het frame aan de zijkant van het toestel, iets dat we kennen van de Samsung Galaxy S21-familie.

Wat tot slot ook opvalt is dat er op deze afbeeldingen geen Hasselblad-logo aanwezig is. In 2021 werd nog een jarenlange samenwerking aangekondigd met die bekende camerafabrikant. Het bekende fysieke schuifje om snel te wisselen tussen geluidsprofielen is wel te zien op de afbeeldingen.

Release en eerste specificaties

We verwachten dat OnePlus de OnePlus 10 Pro gaat onthullen in de eerste helft van 2022, samen met de reguliere OnePlus 10. Het scherm van de Pro wordt vermoedelijk 6,7 inch groot, ververst maximaal 120 keer per seconde en krijgt een resolutie van 3216 bij 1440 pixels.

Er komen varianten met 8GB RAM en 128GB interne opslag en 12GB en 256GB geheugen op de markt. De accu is 5000 mAh groot en de vermoedelijke afmetingen zijn: 163,2 bij 73,6 bij 8,7 millimeter.

Het toestel wordt uitgeleverd met Android 12. De OnePlus 10 (Pro) wordt daarnaast ook voorzien van een nieuw laagje over Android heen. Begin september van dit jaar werd namelijk al bekend dat fabrikanten OnePlus en Oppo gaan samenwerken. De OxygenOS- en ColorOS-schil worden daarbij samengevoegd, waarbij de pluspunten van beide skins worden gecombineerd.

