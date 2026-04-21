Opinie: Dit wordt de volgende grote smartphone-innovatie

Vergeet smartphones die je meerdere keren kunt vouwen of toestellen die vol zitten met AI. Dit wordt de volgende grote smartphone-innovatie.

De AI-vrije smartphone is de volgende smartphone-innovatie

Twee actuele trends gaan lijnrecht tegen elkaar in. Aan de ene kant wordt AI werkelijk overal ingepropt. In alle nieuwe hardware en in elk stukje software moet generatieve kunstmatige intelligentie worden verwerkt, of je het nou wil of niet.

Aan de andere kant is er juist steeds meer vraag naar authenticiteit. Er wordt met name door jongere generaties met steeds meer wantrouwen naar moderne technologie gekeken, waardoor er vaker ouderwetse digitale camera’s, klaptelefoons en oordopjes met draden worden gekocht.

Vooral rond AI zijn jongere generaties veel minder enthousiast dan je zou verwachten. Toch kun je moeilijk om de technologie heen, omdat het inmiddels overal is.

Onnodig en onethisch

Je kunt de grap maken dat de iPhone nu de ultieme AI-vrije smartphone is, omdat Apple zo hopeloos achterloopt met de technologie. Toch word je zelfs op een iPhone lastig gevallen met Apple Intelligence. Dat is echter niets vergeleken met wat er in de Android-hoek gebeurt. Fabrikanten lijken elkaar constant te willen overtreffen met hoeveel AI-functies ze in toestellen kunnen verwerken.

Hoewel er natuurlijk praktische AI-tools bestaan waar je echt iets aan hebt, voelt het merendeel van de toepassingen op de smartphone nog steeds onnodig, matig en vooral nep. Waarom zou je een tekstberichtje willen genereren als je het gewoon even zelf kunt typen? Waarom zou je een foto die je hebt gemaakt verpesten door er AI-slop overheen te gooien?

Daarnaast kunnen AI-functies op ethisch vlak storen. Niet alleen omdat de technologie in essentie stelen blijft, maar ook omdat generatieve kunstmatige intelligentie enorm belastend voor het milieu is.

Er is een markt

De realiteit is alleen wel dat AI niet meer weg gaat, zelfs niet als de AI-bubbel onvermijdelijk barst. Tevens word je op steeds meer plekken met de technologie geconfronteerd, zoals door de groei van slimme brillen en andere AI-wearables.

Smartphonemakers zijn constant op zoek naar de volgende grote innovatie om op te vallen in een zee van platte schermpjes met dikke camera’s. Hoelang zou het nog duren tot de volledig AI-vrije smartphone de volgende innovatie is?

Ik denk aan een smartphone waarbij de foto’s weer als echt lijken, in plaats van dat ze automatisch via AI mooier zijn gemaakt. Een smartphone met een normale zoekmachine, in plaats van dat je via de camera je omgeving aan een AI-model in een datacentrum laat ziet. Een smartphone waarbij de aan/uit-knop daadwerkelijk het toestel uitzet in plaats van een AI-assistent oproept.

Het is makkelijk om goede namen voor deze smartphones voor te verzinnen, zoals de Nokia Authentic, Motorola Real of Oppo Pure. Inspiratie genoeg. Ook daar heb je geen AI voor nodig.

