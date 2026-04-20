‘OnePlus Nord CE 6 wordt batterijkoning voor de kleine beurs’

De meeste specificaties van de OnePlus Nord CE 6 zijn inmiddels bekend. Deze voordelige midranger valt vooral op door zijn enorme batterij. Het bedrijf komt ook met een nog goedkopere Lite-versie.

‘Specificaties OnePlus Nord CE 6 gelekt’

Begin april lanceerde OnePlus de Nord 6, zijn nieuwe midranger. Binnenkort komen daar nog twee voordeligere opties bij: de Nord CE 6 en de Nord CE 6 Lite. Die zijn vooral interessant als je voor weinig geld toch een heel complete smartphone wil kopen.

Veel specificaties van de OnePlus Nord CE 6 Lite zijn inmiddels al gelekt. Het toestel krijgt een 6,78 inch oled-scherm met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van maximaal 144Hz, zodat alles wat je doet er soepel uitziet. Hij draait op een Snapdragon 7s Gen 4. Die zorgt voor soepele prestaties, al is hij minder snel dan de chips in duurdere smartphones van OnePlus. Dankzij de IP68/69-certificatie hoef je je geen zorgen te maken over stof en water.

OnePlus Nord CE 6 Lite (links) en de normale Nord CE 6

Opvallend is verder de enorme accu van 8000 mAh, waarmee je gemakkelijk twee dagen vooruit moet kunnen. Je laadt hem met 80 watt ook in mum van tijd weer op. Er zijn twee camera’s aanwezig, waaronder vermoedelijk een groothoeklens voor wijdere kiekjes.

De nog goedkopere OnePlus Nord CE 6 Lite krijgt minder opvallende specificaties. Zo is de Mediatek Dimensity 7400-chip iets trager. Ook wordt de accu kleiner, al kunnen we zeker niet klagen over de capaciteit van 7000 mAh.

Toekomst OnePlus in Nederland onzeker

OnePlus lanceert de Nord CE 6 en Nord CE 6 Lite op 7 mei in India. Of de smartphones daarna ook naar Nederland komen, is helaas nog niet zeker. Er gaan al lange tijd geruchten dat OnePlus zich mogelijk helemaal uit Europa wil terugtrekken. Dat heeft te maken met tegenvallende verkopen.

De oudere OnePlus Nord CE 5 ligt hier nog wel in de winkels. Hij had vorig jaar een adviesprijs van 349 euro, maar inmiddels tik je hem voor € 229,- op de kop.

