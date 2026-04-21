Oppo lanceert Find X9 Ultra: peperdure camerakampioen

Oppo heeft zijn Find X9 Ultra officieel gelanceerd. Het is de eerste Ultra van het bedrijf die ook in Nederland verschijnt. De smartphone is vooral interessant voor wie de beste camera’s wil én een dikke portemonnee heeft.

De Oppo Find X9 Pro is al een zeer goed uitgeruste smartphone, maar het kan natuurlijk altijd gekker. Dat laat Oppo zien met de Find X9 Ultra, die zojuist officieel is gelanceerd. Het toestel valt vooral op door zijn zeer geavanceerde camera’s. Daar betaal je wel flink voor, want deze smartphone kost maar liefst 1699 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Andere varianten zijn er niet. Je kiest uit de kleuren grijsgroen of oranje.

De hoofdcamera gebruikt een fonkelnieuwe 200 megapixel-sensor met een flink formaat van 1/1.12 inch. Ook de 200 megapixel-telelens, die het beeld 3x dichterbij haalt, is met een sensor van 1/1.28 inch erg fors. Dat moet voor fraaie zoomfoto’s zorgen. Wijdere plaatjes schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens.

Uniek aan de Find X9 Ultra is de tweede telelens, waarmee je 10x optisch inzoomt. De laatste smartphone die dat kon, was de Samsung Galaxy S23 Ultra. Oppo gebruikt echter een grotere sensor die meer licht binnenlaat. Dat zorgt in theorie voor mooiere kiekjes.

Er zit een speciale knop in de behuizing die je als sluiter kunt gebruiken tijdens het fotograferen. Oppo benadrukt ook de samenwerking met Hasselblad. Zo is er een nieuwe ‘Master Mode’ waarbij geen enkele vorm van AI wordt gebruikt om je platen te ‘verbeteren’. Dat zou natuurlijker ogende foto’s opleveren.

Voor echte liefhebbers brengt Oppo ook een speciale fotografiekit uit, met een speciale grip en een losse telelens van 300 millimeter voor nog meer zoombereik. Die set kost 599 euro.

High-end hardware

Naast goede camera’s biedt de Oppo Find X9 Ultra natuurlijk ook gewoon prima hardware. Hij draait op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de snelste processor van dit moment. Het 6,82 inch-oled-scherm heeft een ververssnelheid van 144Hz voor uiterst soepele beelden en haalt een piekhelderheid van 3600 nits. Zo kun je onder alle omstandigheden je appjes lezen. Een laag Gorilla Glass Victus 2 beschermt je tegen krasjes.

Opvallend is ook de grote accu van 7050 mAh, waarmee je bij normaal gebruik twee dagen vooruit moet kunnen. Deze batterij kun je met 100 watt bedraad opladen of draadloos met 50 watt.

Software en AI-functies

De Oppo Find X9 Ultra draait uit de doos op ColorOS 16, de softwareschil die Oppo over Android 16 heen legt. Hij bevat veel AI-functies, zoals AI Bill Manager, waarmee je inzicht krijgt in je uitgaven, en AI Menu Translation. Die vertaalt niet alleen menukaarten wanneer je op vakantie bent, maar tovert er ook direct een plaatje bij. Zo zie je wat je bestelt.

Oppo belooft vijf nieuwe versies van Android naar het toestel te brengen en zes jaar beveiligingspatches. Dat is op zich prima, maar Google en Samsung geven je vaak zeven nieuwe versies van Android.

Zoals gezegd heeft de Find X9 Ultra een adviesprijs van 1699 euro. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 7 mei. Wie uiterlijk 4 juni bestelt, krijgt er gratis een Oppo Pad SE (t.w.v. 269 euro) en een 100 watt-oplader (t.w.v. 79 euro) bij cadeau.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Oppo Find X9 Ultra.