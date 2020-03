Netflix en ik zijn al jaren een gelukkig stel. Toch stoor ik me al even lang aan de onlogische apps voor de smartphone, tablet en smart-tv. Soms denk ik dat ik als enige allerlei Netflix-frustraties heb, maar dat blijkt niet het geval.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix frustraties

Begrijp me niet verkeerd: ik vind Netflix één van de beste uitvindingen sinds het gesneden brood en de noise-cancelling koptelefoon. Al jaren kijk ik minstens een keer per week naar een film, serie of documentaire uit de alsmaar groeiende bibliotheek van Netflix. Dat doe ik het liefst liggend op de bank, de ogen gericht op mijn Android TV.

Buiten de deur kijk ik nog wel eens op mijn iPad of smartphone, maar op alle platformen stoor ik me – al jaren – aan allerlei onvolkomenheden. Tijd om die eens van me af te schrijven.

Waar blijft de tijdfilter?

Wat ik bijvoorbeeld al jaren mis in de Netflix-apps voor smartphone, tablet en Android TV is een tijdfilter, zoals ik de feature zelf heb genoemd. Dat zit zo: de ene avond maakt het me niets uit hoelang een film duurt, de andere avond wel. Bijvoorbeeld omdat ik over iets meer dan anderhalf uur de deur uit moet of juist op tijd naar bed wil. Het lijkt mij daarom handig als ik in de Netflix-app kan aangeven dat ik nu alleen geïnteresseerd ben in films van ongeveer anderhalf uur.

Dat kan nog steeds niet, of ik heb de functie na jaren zoeken nog steeds niet gevonden. Negen van de tien keer is het gevolg dat ik allerlei leuke films tegenkom van twee uur of langer. Als ik na tien minuten zoeken een film van anderhalf uur heb gevonden, kom ik chagrijnig tot de conclusie dat ik bijna net zo goed een twee uur durende film had kunnen starten.

Het ‘Verder kijken’-tabblad is een zooitje

Actiefilms. Documentaires. Romantische films. Horrorseries. De tabbladen van Netflix spreken voor zich en iets leuks vinden is zo gepiept. ‘Mijn lijst’ vind ik een ander verhaal, maar daar kom ik zo op terug. Want nog erger dan ‘Mijn lijst’ is het het tabblad genaamd ‘Verder kijken’.

Dit tabblad, prominent zichtbaar op het startscherm van de app, toont alle films, series en documentaires waar je aan begonnen bent, maar nog niet helemaal hebt gezien. Hier zie je de film van zondagmiddag terug die je moest stoppen omdat je schoonmoeder onaangekondigd voor de deur stond. Twee klikken en de film gaat verder waar je gebleven was; hartstikke handig.

Het nut van dit tabblad is me volledig duidelijk. Alleen jammer dat de uitvoering zo slecht is. Want in mijn ‘Verder kijken’-lijst belanden ook films, series en docu’s waar ik vol goede moed aan begon, maar vroegtijdig stopte omdat ze tegenvielen. Die hoef ik dus niet af te kijken. Netflix lijkt dat na al die jaren nog steeds niet te snappen. De app probeert me nog steeds te overtuigen op de verder spelen-knop te drukken, terwijl ik maar één ding wil: de film/serie/documentaire uit die lijst verwijderen. Waarom is er geen knop die dit doet?

Onlangs kwam ik erachter dat je het ‘Verder kijken’-tabblad via een omweg kan opschonen. Ga vanuit de app naar de Instellingen, kies ‘Account’ en klik op ‘Kijkactiviteit’. Op de webpagina die nu opent, kun je films/series/docu’s verwijderen uit je ‘Verder kijken’-lijst. Dat is prima, maar deze omweg is niet heel gebruiksvriendelijk en werkt bovendien niet in de Android TV-app. Dus ik vraag het nogmaals: Netflix, waar blijft die knop?

Mijn lijst

Niet alleen het Verder kijken-tabblad biedt – naar mijn mening – ruimte voor verbetering. Voor het tabblad genaamd ‘Mijn lijst’ heb ik ook een paar suggesties. Want waarom is er één ‘Mijn lijst’ voor alles wat ik ooit heb opgeslagen om ooit te kijken? Waarom kan ik die lijst niet filteren op series, films en documentaires?

En waarom blijft iets in de lijst staan als ik het gekeken heb? Denkt Netflix dat ik die film of serie binnenkort nog eens wil zien? Nee, daar is het tabblad ‘Opnieuw bekijken’ voor. Netflix: hoe kan het dat ik er na al die jaren nog steeds zelf aan moet denken om die spannende film na het kijken uit mijn lijst te verwijderen? Of kan ik dat instellen via een functie die beter verstopt zit dan een speld in een hooiberg?

Duimpje omhoog om omlaag?

Tot slot het beoordelingssysteem waar Netflix mee werkt. Na het kijken van een film, serie of documentaire kun je die beoordelen door een duimpje omhoog of omlaag te geven. Met die beoordelingen kan Netflix je betere aanbevelingen doen én weet de streamingsdienst per land hoe content presteert. Een logische redenatie, maar het beoordelingssysteem is wel erg zwart-wit.

Netflix wil dat je iets goed of slecht vindt, maar wat kies je na het kijken van een fijne film die toch minder bij je past dan je vooraf dacht? Een duimpje omhoog omdat de film goed was, met het risico dat Netflix denkt dat je meer van dit soort films wil zien? Of een duimpje omlaag om dat risico te vermijden, terwijl je Netflix zo laat denken dat de film ondermaats was? Liever zie ik een meer genuanceerde recensievorm, bijvoorbeeld via sterren (1-5) of door een cijfer in te vullen op schaal van 1 tot 10.

Herken jij je in mijn Netflix frustraties? Of denk je: waar zeurt hij over? Ik ben benieuwd! Je kan een reactie achterlaten onder dit artikel.

Lees het laatste nieuws over Netflix