Welk Netflix-abonnement heb ik (nodig)? Dit zijn de opties

Kijk je regelmatig Netflix, maar weet je eigenlijk niet welk abonnement je hebt? Of ben je juist van plan de streamingdienst in huis te halen? In deze tip helpen we je verder.

Welke Netflix-abonnementen zijn er?

De kans is groot dat je bent geabonneerd op Netflix om de nieuwste films en series te kijken. Maar, welk type abonnement heb je precies? Netflix biedt op het moment van schrijven drie ‘streaming-abonnementen’ aan, die in prijs én functies verschillen. Als je niet zeker weet welk Netflix-abonnement je hebt, kun je de stappen hieronder volgen om dit te checken.

Ga naar de Account-pagina van Netflix door via deze link bij de streamingdienst in te loggen;

Let op: zorg dat je dit via je browser doet, en dus niet met de Netflix-app. Vervolgens zie je je accountgegevens. Bij ‘Details abonnement’ zie je direct staan over welk Netflix-abonnement je beschikt;

Klik eventueel op ‘Abonnement wijzigen’ om je abonnement aan te passen.

Dit zijn de Netflix-abonnementen

Ben je juist van plan om een Netflix-abonnement te nemen? Dan zijn er drie opties om uit te kiezen. Welk streaming-abonnement je nodig hebt, ligt vooral aan je gebruik en of je het account alleen voor jezelf nodig hebt, of met meerdere personen de nieuwste films en series wil checken. Hieronder nemen we de Netflix-abonnementen met je door.

Netflix Basic

Het goedkoopste abonnement heet Basic en zoals de naam al verklapt, krijg je dan alleen de basisfuncties van Netflix. Je kan weliswaar alle films en series kijken, maar wel in sd-kwaliteit. Oftewel: streamen gaat in 480p-resolutie en dat houdt niet over.

De lage resolutie is op kleinere apparaten (zoals je smartphone) nog wel oké, maar op televisies zul je zien dat het beeld niet scherp is. Ook belangrijk om te weten: met Netflix Basic kun je maar op één apparaat tegelijk kijken.

Kosten: 7,99 euro per maand

7,99 euro per maand Beeldkwaliteit: maximaal sd (480p)

maximaal sd (480p) Kijken op één apparaat

Werkt op je telefoon, tablet, computer en televisie

Netflix Standaard

Het middelste abonnement is Netflix Standaard. Je kijkt dan in full-hd-kwaliteit (1080p), wat er op vrijwel alle schermen lekker scherp uitziet. Op 4k-tv’s kan het echter nog scherper – waarover later meer. Met Standaard kun je ook op twee apparaten tegelijk kijken; handig voor als je je account met een gezinslid of partner wil delen.

Kosten: 11,99 euro per maand

11,99 euro per maand Beeldkwaliteit: maximaal full-hd (1080p)

maximaal full-hd (1080p) Kijken op twee apparaten tegelijk

Werkt op je telefoon, tablet, computer en televisie

Netflix Premium

Wil je het beste van het beste op Netflix? Dan moet je bij het Premium-abonnement zijn. Je kijkt dan films en series in 4K-kwaliteit (mits titels dit ondersteunen) en hebt dan hdr-ondersteuning. Met Premium ben je dus verzekerd van de beste beeldkwaliteit.

Door de hdr-ondersteuning zien beelden er levendiger en realistischer uit. Verder kun je op vier apparaten tegelijk streamen. Voor dit alles betaal je wel flink, want Netflix Premium kost 15,99 euro per maand. Daarmee is het één van de duurdere streaming-abonnementen in Netflix.

Kosten: 15,99 euro per maand

15,99 euro per maand Beeldkwaliteit: maximaal ultra hd (4K)

maximaal ultra hd (4K) Kijken op vier apparaten tegelijk

Werkt op je telefoon, tablet, computer en televisie

Meer over Netflix

Netflix is de populairste streamingdienst in Nederland. De dienst heeft een groot aanbod van films en series je kan sinds kort zelfs games spelen via de Netflix-app. Maar, de streamingdienst heeft de afgelopen jaren wel veel concurrentie gekregen.

Zo kun je ook kiezen voor een abonnement op Videoland, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video en Viaplay. Deze diensten hebben misschien een minder groot aanbod en zijn dus minder compleet, maar doorgaans wél goedkoper dan Netflix. Meer weten? Check het overzicht met de prijzen van streamingdiensten om alle kosten te vergelijken.

