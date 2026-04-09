Oppo Find X9 Ultra: dit weten we al over de ultieme cameratelefoon

Binnenkort komt Oppo met de Find X9 Ultra en we hebben al veel geruchten gelezen over deze ultieme cameratelefoon. Hoog tijd voor een overzicht: wat mag je verwachten van het toestel?

Alle geruchten over de Oppo Find X9 Ultra

Lange tijd was Xiaomi de enige Chinese fabrikant die zijn Ultra-telefoons naar Europa bracht. Het nieuwste model is de Xiaomi 17 Ultra, waar we een uitgebreide review over hebben geschreven. In 2026 zullen ook Vivo en Oppo eindelijk hun Ultra’s in Europa lanceren. Aangezien Vivo niet officieel actief is in Nederland, zal de Vivo X300 Ultra onze winkels vermoedelijk toch overslaan.

Oppo is natuurlijk wél een bekende naam in Nederland. De fabrikant presenteert zijn Find X9 Ultra op 21 april en de kans lijkt groot dat je die hier straks gewoon kunt kopen. We hebben al veel over deze smartphone gelezen, vandaar dit overzicht: dit zijn alle geruchten over de Oppo Find X9 Ultra!

Zeer uitgebreid camerasysteem

De Oppo Find X9 Pro heeft al erg goede camera’s, zoals je kunt lezen in onze review van dat toestel. Maar de Ultra doet er nog een flinke schep bovenop. De hoofdcamera krijgt een grote 1/1.12-inch-sensor met een resolutie van 200 megapixel. Die is hagelnieuw en belooft uitzonderlijk veel details te laten zien.

De Oppo Find X9 Ultra

Daar stopt Oppo een 200 megapixel-telelens bij met een sensorformaat van 1/1.28-inch. Daarmee is het de grootste telelens op welke smartphone dan ook. Je zoomt er 3x optisch mee in, maar door de hoge resolutie zien plaatjes er ook bij 6x zoom nog uitstekend uit. Wijdere kiekjes schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens. Die gebruikt een kleinere 1/1.95-inch-sensor, maar dat is nog altijd groter dan de groothoeklens op de Xiaomi 17 Ultra.

De meest bijzondere camera op de Find X9 Ultra wordt de tweede telelens. Daar zoom je namelijk maar liefst 10x optisch mee in. Er is momenteel geen andere smartphone die het beeld zo dichtbij kan halen. De laatste die dat kon was de Samsung Galaxy S23 Ultra. De sensor die Oppo gebruikt is echter een stuk groter én de lens laat meer licht binnen. We verwachtten om die reden veel mooiere foto’s.

De Oppo Find X9 Ultra krijgt daarmee een gigantisch zoombereik van 14 tot 230 millimeter. Het toestel belooft dus de natte droom van mobiele fotografen te worden.

Groot en grillig camera-eiland

Zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien, is het camera-eiland van de smartphone erg groot. Dat is gezien de hardware geen verrassing. Wel apart is dat Oppo niet voor een perfecte cirkel kiest. Het eiland heeft aan de binnenzijde een grillige vorm, wat er op het eerste gezicht een beetje slordig uitziet. Wel geeft het de telefoon een eigen smoel.

De achterkant is verder opgeknipt in twee delen, die van kunstleer gemaakt lijken. Daarmee heeft het toestel vaag iets weg van een echte compactcamera. We vermoeden dat Oppo ook een grip uitbrengt die je over het rechterdeel kunt schuiven. Daar zal onder meer een extra batterij én een fysieke sluiterknop in zitten, die het fotograferen vergemakkelijkt.

Over de batterij gesproken: de Find X9 Ultra krijgt een grote accu van 7050 mAh, waardoor je niet snel zonder stroom komt te zitten. Die laadt op met 100 watt (bedraad) of 50 watt (draadloos). Het scherm is 6,82 inch groot en biedt een maximale verversingssnelheid van 144Hz voor botersoepele beelden.

Kloppend hart van de Oppo is, uiteraard, een Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dat is de allersnelste chip van dit moment. Waarschijnlijk zit daar minimaal 16GB werkgeheugen en 512GB opslag bij.

Prijs wordt niet mals

Als bovenstaande geruchten kloppen, en daar gaan we wel vanuit, wordt de Oppo Find X9 Ultra een beest van een smartphone. Daar hoort uiteraard een passend prijskaartje bij. De Find X9 Pro had al een adviesprijs van 1299 euro, al koop je hem inmiddels voor € 1.137,-.

De Ultra wordt sowieso (nog) een stuk duurder. We vermoeden dat het toestel aanvankelijk tussen de 1500 en 2000 euro zal kosten. Dat is een hoop geld, maar daarvoor krijg je dus wel de vermoedelijk beste camera’s die er in een smartphone te vinden zijn.

