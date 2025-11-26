Poco onthult F8 Ultra: duurste en snelste smartphone tot nu toe

Poco komt met opvallende, krachtige smartphones. De Poco F8 Ultra is door de nieuwe processor sneller dan ooit, maar ook duurder. We praten je bij.

Poco F8 Ultra officieel gelanceerd

Het nieuwe vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker is de Poco F8 Ultra. De smartphone volgt de Poco F7 Ultra op, die pas acht maanden geleden is aangekondigd. Met de F8 Ultra zet Poco naar eigen zeggen zijn eerste stappen in het high-end segment. Daar hoort een adviesprijs van 829,99 euro bij.

De Poco F8 Ultra is uitgerust met een krachtige processor van Qualcomm: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dat is de snelste chip voor Android-telefoons van dit moment, die bijvoorbeeld ook in de OnePlus 15 te vinden is. Daar stopt Poco 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij. Ook verkoopt het bedrijf een 16/512GB-uitvoering voor 899,99 euro.

Onder de motorkap zit daarnaast een opvallend grote accu van 6500 mAh. Dat is meer dan bij de meeste smartphones van dit moment. De batterij kan met maximaal 100 watt opladen, mits je de juiste adapter gebruikt. Een oplaadbeurt neemt daarmee 38 minuten in beslag. Ook draadloos laden gaat vlot: de F8 Ultra haalt een snelheid van 50 watt.

Het scherm van de Poco-smartphone is 6,9 inch groot en heeft een resolutie van 2608 bij 1200 pixels. Het scherm haalt verder een ververssnelheid van 120Hz en piekhelderheid van 3500 nits. Oftewel: beelden zien er vloeiend uit en je zult niet zo snel moeite hebben om het display af te lezen.

Periscoopcamera en meer

Verder is de Poco F8 Ultra uitgerust met een ultrasonische vingerafdrukscanner onder het scherm, een nfc-chip voor contactloos betalen en een IP68-certificatie. Dat laatste betekent dat de telefoon tegen stof en water kan.

Dan de camera’s van de F8 Ultra. Het toestel heeft er in totaal vier, waarvan drie een resolutie van 50 megapixel hebben. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een periscopische zoomcamera van 50 megapixel. Laatstgenoemde kan 5x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Voorop is een 32 megapixel-selfiecamera aanwezig.

Poco F8 Pro is ook onthuld

Voor de mensen die 829,99 euro voor de Poco F8 Ultra te veel vinden, komt het bedrijf met de F8 Pro. Dit toestel is iets minder uitgebreid, maar heeft ook een veel lagere adviesprijs van 649,99 euro. Je krijgt dan 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte, al kun je ook kiezen voor de 16/512GB-versie. Die kost 699,99 euro.

De Poco F8 Pro heeft een Snapdragon 8 Elite-chip, die op papier minder krachtig is dan de processor in de Ultra-smartphone. We betwijfelen of je dit gaat merken: de Snapdragon 8 Elite is nog steeds een erg krachtige processor die goede prestaties aflevert. De batterij is met 6210 mAh kleiner, maar laadt wel net zo snel op (100 watt).

Ook bij de camera’s doet Poco een aantal concessies om de prijs te drukken. Zo heeft de F8 Pro wel een 50 megapixel-hoofdcamera, maar moet ‘ie het ook doen met een simpele 8 megapixel-groothoeklens. De 50 megapixel-telelens kan 2,5x optisch inzoomen, maar zou volgens Poco ook op 5x zoom voor goede plaatjes moeten zorgen.

Tot slot is de Poco F8 Pro uitgerust met een compacter 6,59 inch-scherm (2510 bij 1156 pixels). Het display beschikt wel over dezelfde ververssnelheid van 120Hz en piekhelderheid van 3500 nits. Ook heeft de Pro dezelfde ultrasonische vingerafdrukscanner en IP68-certificatie.

Prijzen en acties

Zoals gezegd verkoopt Poco twee versies van de F8 Pro. De goedkoopste versie, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, kost 829,99 euro. Voor het model met 16GB RAM en 512GB opslag ben je 899,99 euro kwijt. Door een ‘early bird’-actie kun je de Poco F8 Ultra voor 699,99 euro kopen. Het 16/512GB-model kost tijdens de actieperiode 749,99 euro.

Ook de Poco F8 Pro is tijdelijk afgeprijsd. Het ‘instapmodel’ kost geen 649,99 euro, maar 519,99 euro. Ga je voor de 16/512GB-uitvoering, dan betaal je 549,99 euro in plaats van 699,99 euro.