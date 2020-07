Kun je zelf niet op reis? Geen nood, want je kunt toch wat van de wereld zien door met andere mensen op te trekken via deze reiskanalen op YouTube.

Reiskanalen op YouTube

Er zijn allerlei redenen om niet op reis te kunnen. Een pandemie is een hele goede reden, maar financiën, werk, kinderen enzovoort zijn dat ook. Je kunt gelukkig met anderen meereizen via hun vlogs op YouTube. Dit zijn een aantal toffe kanalen waarmee je naar hartenlust de wereld kunt ontdekken vanaf je eigen bank.

Karl Watson: Travel Documentaries

De Brit Karl Watson is een fijne reisvlogger. De meeste vloggers publiceren een eindeloze stroom aan korte filmpjes. Karl doet het met video’s van een uur of langer, waardoor je echt het idee hebt dat je wordt meegenomen op reis. Karl is een sympathieke man die gewoon laat zien wat hij beleeft en dat is genoeg. De beelden zien er ook nog eens waanzinnig goed uit.

Kara and Nate

Dit echtpaar reist de afgelopen vier jaar nonstop en brengt jou mee. Het is inspirerend om te zien hoe dit stel het leven heeft omgegooid en wat ze nu allemaal meemaken. In die tijd hebben Kara en Nate honderd verschillende landen bezocht en meer dan een miljoen abonnees bij elkaar gesprokkeld. Wie weet ben jij de volgende.

Kombi Life

Al vele jaren lang reizen Ben, Sharne en hun hond in een waanzinnig Volkswagen-busje de wereld rond. In de wagen, die omgebouwd is tot tiny home, gaan regelmatig gasten mee om de meest waanzinnige locaties te bezoeken. Jij mag als extra gast mee terwijl je kijkt naar Kombi Life.

Mikevisuals

Voor de mooiste beelden moet je absoluut bij Mikevisuals zijn. Deze man is razend populair op Instagram vanwege zijn prachtige foto’s, maar ook zijn bewegende beelden zijn meer dan de moeite waard. Je blijft je vergapen.

Lisa Kolster

Zoek je een Nederlands kanaal? Dan zijn de reisvlogs van Lisa Kolster aan te raden. Ze heeft een filmopleiding gevolgd, waar ze de kunstjes van het filmen heeft geleerd. Het zijn luchtige video’s waarin Lisa met haar kijkers deelt wat ze beleeft.

Primitive Technology

Of Primitive Technology echt onder reizen valt is twijfelachtig, maar toch hoort het hier thuis. In dit kanaal gaat John Plant de wildernis in om dingen te bouwen vanuit niets, zonder modern gereedschap en andere middelen te gebruiken. Denk aan een hut, een oven of bakstenen. Het is indrukwekkend, leerzaam en fascinerend. Wie weet ga jij je volgende vakantie ook wat primitiever starten.

Thuis op vakantie

Blijf je dit jaar ook thuis tijdens je vakantie? Geen nood! Zo kun je ook ontsnappen naar een andere plek door een audioboek te luisteren. En als je thuis bent kun je goed voor de planten zorgen.

De hele maand juli staat Android Planet in het teken van vakantie. Of je nou in Nederland blijft of gaat reizen. Lees alle artikelen in ons maandthema.

