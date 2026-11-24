In maart verschenen zowel de Galaxy A57 als zijn goedkopere broertje: de Galaxy A37. Beide toestellen zijn erg in trek, vooral nu de prijzen gedaald zijn. Boven de aankomende A38 lijken echter donkere wolken te hangen.

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Geruchten rondom Galaxy A38 zwellen aan

Als Samsung zich aan het inmiddels bekende lanceringsschema houdt (een grote lancering van middenklassers in maart of april), dan is het nog een paar maandjes wachten op de Galaxy A38.

Daarover komen steeds meer berichten naar buiten, die we wel met een paar korrels zout nemen. Deze geruchten zijn niet fijn als je van plan bent om volgend jaar een nieuwe Samsung-middenklasser op de kop te tikken. Zo werd al gesproken over een goedkoper oled-scherm voor de Galaxy A38.

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Mindere camera op papier (of ook in de praktijk)?

Website SammyGuru doet nog een duit in het zakje door te beweren dat de A38 het ook moet gaan doen met een minder goede hoofdcamera. Kopers van de aankomende A58 zou deze downgrade bespaard blijven. Dat concludeert de bron aan de hand van gelekte handelsdocumenten.

Dat nieuws valt op het eerste gezicht niet te rijmen met eerdere berichtgeving dat de camera-setup van de A38 ongewijzigd zou blijven. Op papier kan dat nog steeds, maar de sensor van de hoofdcamera is naar verluidt een Sony IMX882-sensor, en niet de Sony IMX906 die in de A37 zit. De tweede is een grotere sensor van 1/1,56 inch, terwijl de eerste 1/1,95 inch meet.

Over het algemeen kan een grotere sensor meer licht opvangen, wat helpt bij fotografie bij weinig licht. Saillant detail: Samsung stak de IMX822-sensor eerder al in de Galaxy A36 uit 2025. Die sensor weer uit de kast halen, afstoffen en in de Galaxy A38 stoppen, zou toch een beetje teleurstellend zijn.

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Dit gerucht is dan wel weer positief

Niet alles lijkt tegen te vallen voor de Galaxy A38. Eén van de hardnekkigste geruchten is namelijk dat de batterijcapaciteit naar 6000 mAh groeit, een stijging van maar liefst twintig procent. Dat is een wens van veel gebruikers, maar of die kunnen leven met een minder goed scherm en/of een minder goede hoofdcamera, is de vraag.