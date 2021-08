Samsung Galaxy Watch 4 vs Watch 4 Classic: de 3 grootste verschillen

Samsung presenteerde onlangs twee nieuwe smartwatches en in deze vergelijking zetten we ze tegenover elkaar. Wat zijn de verschillen tussen de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic?

Samsung Galaxy Watch 4 vs Galaxy Watch 4 Classic

Samsung is van alle markten thuis en richt zich naast smartphones bijvoorbeeld ook op televisies of witgoed. Ook qua wearables hebben ze allerlei modellen. Zo zijn de Samsung Galaxy Watch 4 en Samsung Galaxy Watch 4 Classic onlangs gepresenteerd. Maar wat zijn nou de precieze verschillen tussen beide modellen, welke past er beter bij jou en zijn er ook overeenkomsten?

1. Design en formaten

De Samsung Galaxy Watch Active-lijn bestaat niet meer; in plaats daarvan kiest Samsung voor de Classic-naamgeving. De grootste verschillen tussen beide horloges hebben te maken met het design en de formaten.

Laten we beginnen met de normale Galaxy Watch 4. Die is verkrijgbaar met horlogekasten van 40 of 44 millimeter. De Classic-versie is iets groter en beschikbaar als 42 of 46 millimeter-variant. Daarbij zijn de kleuren ook ietwat anders. De normale is namelijk te koop in het zwart, wit en roze, terwijl je de Watch 4 Classic alleen kunt kopen in het zwart en zilver.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Leg je de horloges naast elkaar, dan valt er nog een specifiek ding op. De Galaxy Watch 4 bedien je volledig via het aanraakscherm of de gevoelige rand om het display. De Samsung Galaxy Watch 4 Classic heeft een fysieke draaibare rand, die je kunt draaien. Zo scroll je door menu’s of stel je bijvoorbeeld snel de helderheid van het scherm in.

Waar de normale Watch 4 een simplistisch uiterlijk heeft, pakt Samsung het anders aan met de Classic. Zo is ‘ie niet alleen fysiek groter, maar heeft de roterende rand ook een minuten-aanduiding. Beide horloges hebben twee fysieke knoppen aan de rechterkant, bij sommige kleurvarianten voorzien van een extra kleuraccent.

2. Hard- en software

Qua schermen zien we wat verschillen en overeenkomsten. Zo hebben de Galaxy Watch 4 (40mm) en Galaxy Watch Classic (42mm) beide een schermpje van 1,2 inch. Het amoled-display heeft een resolutie van 396 bij 396 pixels, wat zorgt voor mooie kleuren, hoog contrast en scherpe beelden.

De schermen van de 44 mm-variant van de Watch 4 en 46 mm-versie van de Watch 4 Classic zijn ook identiek. Dit heeft een diameter van 1,4 inch met een iets hogere resolutie van 450 bij 450 pixels. Hoe groot het scherm is, ligt dus aan de grootte van het horloge dat je kiest.

Samsung Galaxy Watch 4

De hardware zoals de gebruikte processor, hoeveelheid werkgeheugen en opslag is identiek in alle vier de modellen. Wel hebben de grotere modellen een ruimere batterij. Qua sensoren zien we hetzelfde pakket bij de twee modellen. Denk daarbij aan een gps-sensor, hartslagmeter of een saturatiemeter om het gehalte van zuurstof in het bloed te meten.

Het nieuwe Wear OS 3 is aan boord, met daaroverheen de eigen One UI-schil van Samsung zelf. Eerdere horloges van het merk waren nog uitgerust met Tizen OS, een door Samsung zelf ontwikkeld systeem.

3. Prijsverschil

Tot slot zijn er de nodige prijsverschillen bij de smartwatches. Kies je voor de kleinste versie van de Watch 4, dan betaal je 269 euro. Voor 299 euro koop je het 44 mm-model. Prijzen voor de Watch 4 Classic starten bij 369 euro. De grootste 46 millimeter-versie van de Classic heeft een adviesprijs van 399 euro.

Interesse in de Samsung Galaxy Watch 4? Dan kun je terecht bij onder andere deze winkels; Samsung, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com of Belsimpel. Meer aan het kijken naar de grotere Galaxy Watch 4 Classic? Check dan: Samsung, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en natuurlijk Belsimpel.

Welk model het beste bij jou past hangt dus voornamelijk af van welk design je het meest aanspreekt en natuurlijk wat voor budget je hebt. Welk model spreekt jou het meest aan? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel!

Benieuwd naar onze ervaringen met de Watch 4 en het vernieuwde Wear OS? Houd Android Planet dan in de gaten, want binnenkort verschijnt ons uitgebreide verhaal.

