Deze oudere Samsung-watch krijgt nu de grote One UI 8-update

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
26 november 2025, 15:22
2 min leestijd
Deze oudere Samsung-watch krijgt nu de grote One UI 8-update

Zit je als Samsung Galaxy Watch 6-gebruiker te wachten op de One UI 8-update? Goed nieuws, want de grote upgrade is eindelijk beschikbaar in Nederland.

One UI 8 Watch voor Galaxy Watch 6

Samsung rolde de grote Wear OS-update (met One UI 8 Watch) in de afgelopen maanden uit naar veel smartwatches, maar bezitters van de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic moesten wachten. Daar komt nu verandering in, want de update is uitgebracht in Nederland.

De software-upgrade is zo’n 1.8GB groot en bevat tevens de beveiligingspatch van oktober 2025. Je krijgt allerlei nieuwe features, zoals de Now Bar waarmee je snel toegang hebt tot meldingen en widgets. Ook is het mogelijk om verschillende tegels in één te plaatsen, om sneller bij meerdere apps te kunnen.

Samsung Galaxy Watch 6

Verder kun je aan de slag met de hardloopcoach, met uitgebreide begeleiding om persoonlijke doelen te behalen. Wear OS is ook een stukje zuiniger, waardoor (hopelijk) de batterij van je Galaxy Watch 6 langer meegaat. De update moet er ook voor zorgen dat het horloge vlotter werkt.

Heb je een zesde generatie Galaxy Watch? Dan kun je de Wear OS 6-update met One UI 8 Watch nu downloaden. Dat kan via de smartwatch zelf of je gebruikt de Galaxy Wearable-app op je smartphone. Open de app, kies voor ‘Instellingen horloge’ en veeg naar beneden. Selecteer vervolgens ‘Update horlogesoftware’ en druk op ‘Downloaden en installeren’.

Over de Galaxy Watch

De Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic zijn de populaire smartwatches die Samsung in 2023 uitbracht. Inmiddels zijn we aanbeland bij de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic, die sinds juli dit jaar verkrijgbaar zijn. De slimme horloges beschikken over een nieuw design en een flink verbeterd scherm.

De Watch 8 Classic onderscheidt zich door het luxere ontwerp met de draaibare rand. Die ‘bezel’ gebruik je om door de interface te scrollen. Ook aanwezig is een snelknop die je aan een bepaalde actie kan koppelen. Meer weten over de Samsung-horloges? Via het linkje hieronder check je onze uitgebreide review.

Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) review: stijlvolle, maar bescheiden upgrade

Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) review: stijlvolle, maar bescheiden upgrade

Lees verder
