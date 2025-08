Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) review: stijlvolle, maar bescheiden upgrade

Door het nieuwe ontwerp ogen de Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic als flinke upgrades, maar is dat ook echt zo? Ontdek het in deze uitgebreide review.

Dit is de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) review

Samsung koos er vorig jaar voor om geen opvolger voor de Galaxy Watch 6 Classic uit te brengen, maar kwam daarentegen met de peperdure Galaxy Watch Ultra. Laatstgenoemde heeft nu een piepkleine upgrade gekregen, maar ook de Classic is weer terug in de vorm van de Galaxy Watch 8 Classic.

Het slimme horloge beschikt over een nieuw design met de kenmerkende draaibare rand. Bij de reguliere Galaxy Watch 8 ontbreekt deze roteerbare bezel, al ziet ook deze smartwatch er heel anders uit dan zijn voorganger.

Maar, daar betaal je wel voor, want de nieuwe Galaxy Watches zijn niet goedkoop. Het instapmodel van de Galaxy Watch 8 kost 379 euro, terwijl de Watch 8 Classic voor 529 euro over de toonbank gaat. De versies met 4G-ondersteuning zijn nog duurder.

Heeft Samsung naast een nieuw ontwerp genoeg verbeteringen doorgevoerd om de forse prijs te rechtvaardigen? Je leest het in deze review van de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic op Android Planet.

De reviewmodellen van de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn ter beschikking gesteld door Samsung.

De Watch 8 (Classic) in het kort

Door het nieuwe ontwerp zien de Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic er meteen een stuk spannender uit dan de voorgangers. Helaas is er op andere gebieden minder vooruitgang geboekt. We sluiten niet uit dat de nieuwe Watches weer een succes worden, maar wel als ze straks goedkoper zijn.

Pluspunten Fraai nieuw design

Fraai nieuw design Software is erg fijn in gebruik

Software is erg fijn in gebruik Prima updatebeleid Minpunten Op dit moment nog duur

Op dit moment nog duur Accuduur van maximaal twee dagen

Accuduur van maximaal twee dagen Geen hardware-upgrades

Eindelijk een nieuw design

Waar de Galaxy Watch 7 vorig jaar vooral verbeteringen onder de motorkap introduceerde, is de grootste vernieuwing van de Watch 8 juist aan de buitenkant te vinden. De smartwatch heeft een nieuw design gekregen, dat doet denken aan de Galaxy Watch Ultra. Samsung noemt het zelf het ‘kussenontwerp’.

Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het komt erop neer dat het ronde scherm nu op een vierkanter behuizing ligt. Dit ziet er fraai en uniek uit, waarbij het ook opvalt dat de Galaxy Watch 8 een stukje dunner is dan zijn voorganger. Je hebt opnieuw twee formaten om uit te kiezen: 40 en 44 millimeter. Wij hebben de witte 44 millimeter-versie getest.

Deze variant heeft een 1,47 inch-scherm, terwijl het display van de 40 millimeter-uitvoering 1,34 inch groot is. Samsung heeft de helderheid verhoogd, waardoor de schermpjes nu een piekhelderheid van 3000 nits halen. In de praktijk zijn de horloges hierdoor altijd goed af te lezen.

De behuizing van de Galaxy Watch 8 Classic komt qua vorm overeen met de reguliere Watch 8, maar heeft een aantal opvallende extra’s. Zo is er een fysieke draairing waarmee je door menu’s navigeert. Deze geeft het horloge een klassieker uiterlijk en het is een erg fijne manier om door de interface te scrollen.

Daarnaast is er aan de zijkant een extra actieknop de vinden, die direct een sportmodus activeert. In de Galaxy Wearable-app kun je de knop echter ook aan een andere actie koppelen. Verder is de behuizing op de Classic een fractie dikker, zwaarder en is ‘ie van roestvrij staal in plaats van aluminium.

Het scherm van de Galaxy Watch 8 Classic komt overeen met dat van de normale Watch 8. Hoewel de kast van de Classic met 46 millimeter groter is dan de Watch 8, is het scherm kleiner. Dat heeft ‘ie te wijten aan de roterende bezel. Daar moesten we toch even aan wennen, want het ziet er een beetje gek uit.

Hardware: weinig vernieuwing

Onder de motorkap is er weinig nieuws te ontdekken. Sterker nog: de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic hebben precies dezelfde Exynos W1000-chip als de Galaxy Watches van vorig jaar. De Watch 8 heeft opnieuw 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. De Classic heeft daarentegen 64GB opslag.

Dat er geen nieuwe processor aanwezig is, betekent niet dat de horloges langzaam zijn. De smartwatches voelen in de praktijk vlot aan: je gaat vloeiend door de interface en langs je tegels, en ook apps starten vlot op.

Uiteraard heeft de Samsung Galaxy Watch 8 een nfc-chip, zodat je contactloos met het horloge in de supermarkt kan afrekenen. Ook zijn er veel sensoren aanwezig om je gezondheid in kaart te brengen. Zo is er een hartslagmeter, kun je de hoeveelheid zuurstof in je bloed in kaart brengen én is het mogelijk om je bloeddruk te meten. Voor dat laatste moet de Watch wel gekoppeld zijn met een Samsung-telefoon.

Nieuw is dat de Galaxy Watch 8 (Classic) het carotenoïdenniveau in je lichaam kan registreren. Dit is de ‘Antioxidanten-index’, waarbij een optische sensor wordt gebruikt om een score in kaart te brengen. Het gaat specifiek om antioxidanten; goede stoffen die in je lichaam gezonde cellen en weefsel beschermen.

Is dit aan de lage kant, dan helpt de Watch je met tips – waarbij het er vaak op neer komt dat je meer groenten en fruit moet eten. In de Galaxy Wearable-app zie je voorbeelden van groenten en fruit die rijk zijn aan carotenoïden. We vragen ons af hoeveel mensen de functie gaan gebruiken, maar we vinden het een interessante toevoeging.

Daarnaast heeft de Galaxy Watch 8 (Classic) meer functies om je slaapgedrag bij te houden. Nieuw is ‘Vascular Load’: de vasculaire belasting op je vaatstelsel tijdens het slapen. Als je drie nachten op rij de Watch ’s nachts draagt, krijg je hier een soort rapport van. Best tof, al vragen we ons ook af of de gemiddelde smartwatchgebruiker hier op zit te wachten.

One UI 8 Watch is fijner dan ooit

De Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn de eerste smartwatches die draaien op het nieuwe Wear OS 6. Daar legt Samsung zijn One UI 8 Watch-software overheen en die is fijn in gebruik én verbeterd.

Zo kun je nu meerdere widgets op één tegel kwijt en dat is handig. Zo heb ik een ‘slaaptegel’ gemaakt met bovenaan de widget die toont hoe lang ik heb geslapen, met daaronder de alarm-widget. Dit werkt goed en het is vrij simpel om in te stellen.

Op een iets aangepast design na werkt One UI 8 Watch precies zoals we gewend zijn. Met een veeg van boven naar onderen open je de snelle instellingen, en met een swipe omhoog open je alle geïnstalleerde apps.

Gemini is nu ook aanwezig op de Galaxy Watch 8 (Classic). Je kan de AI gebruiken om bijvoorbeeld een workout te starten middels een spraakcommando. Uiteraard kun je ook algemene informatie checken via Gemini, maar dit werkt niet altijd even goed. Zo moesten we drie keer vragen naar de komende wedstrijden van Ajax voordat we het juiste antwoord te zien kregen.

Tot slot het updatebeleid voor de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. Net als de voorgangers krijgen de horloges vier jaar lang upgrades, waardoor ze tot en met 2029 worden bijgewerkt met de nieuwste features. Dat is niet zo goed als bij de smartphones van Samsung, maar voor een Android-smartwatch prima.

Batterij en opladen

De Samsung Galaxy Watch 8 (44 millimeter) die we hebben getest heeft een 435 mAh-accu. Daarmee is de batterij een fractie groter dan de 44 millimeter-uitvoering van de Watch 7 (425 mAh), al is dit verschil zo klein dat je er niets van gaat merken. De accuduur van de Watch 8 is dan ook vergelijkbaar met die van zijn voorganger.

De batterijduur hangt natuurlijk sterk samen met je gebruik, maar bij normaal gebruik gaat het slimme horloge een volle dag mee. Gebruik je het horloge alleen om meldingen te checken, je beweging, hartslag en slaap bij te houden, dan kun je vaak wel twee dagen met het horloge doen.

Dat is op zich prima, maar het is jammer dat Samsung geen grote stappen zet op het gebied van accuduur. De Watch 8 Classic, die een 445 mAh-batterij heeft, gaat ongeveer even lang mee en moet je ook na twee dagen aan de oplader leggen. Vergelijk je dit met bijvoorbeeld de OnePlus Watch 3, die vijf dagen doet met een lading, dan loopt de Classic echt mijlenver achter.

Met het always on-display ingeschakeld lopen de accu’s van de Watches overigens veel sneller leeg. Dat geldt ook als je een fanatieke sporter bent en veel workouts doet. Het opladen gaat redelijk vlot: een oplaadbeurt neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Conclusie Samsung Galaxy Watch 8 review

We zijn redelijk enthousiast over de Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. De horloges hebben een tof nieuw ontwerp, waarbij we vooral blij zijn dat de Classic met zijn draaibare rand weer terug is. De smartwatch ziet er hierdoor klassieker en stoerder uit.

Ook de Galaxy Watch 8 oogt frisser en is bovendien merkbaar dunner geworden. Het is wel jammer dat Samsung verder weinig écht grote vernieuwingen heeft doorgevoerd. Op accugebied zien we bijvoorbeeld nauwelijks vooruitgang en de horloges hebben dezelfde chip als vorig jaar.

Daar komt bij dat de Watch 8 en Watch 8 Classic behoorlijk aan de prijs zijn. Gelukkig weten we van voorgaande Samsung-horloges dat ze snel in prijs dalen. We raden daarom aan om nog even te wachten met je aankoop, want dan heb je een veel betere deal te pakken.

Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic kopen

Zie je de nieuwe Galaxy Watches van Samsung en wil je de Watch 8 of Watch 8 Classic kopen? Hieronder zetten we de adviesprijzen voor je op een rijtje. Inmiddels kun je de horloges echter voor minder in huis halen. Check de beste deals en prijzen via de vergelijkers hieronder.

Samsung Galaxy Watch 8 (40 millimeter) 379 euro Samsung Galaxy Watch 8 LTE (40 millimeter) 429 euro Samsung Galaxy Watch 8 (44 millimeter) 409 euro Samsung Galaxy Watch 8 LTE (44 millimeter) 459 euro Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 millimeter) 529 euro Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE (46 millimeter) 579 euro

