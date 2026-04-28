Gelekt: stijlvolle, slimme bril van Samsung met herkenbaar design

Samsung werkt volgens een lek aan een slanke en lichte slimme bril. De ‘Galaxy Glasses’ moeten hiermee een wearable worden voor een groot publiek. Kijk met ons mee.

Inmiddels heeft Samsung per ongeluk bevestigd dat er inderdaad slimme brillen aan zitten te komen. Website Sammobile ontdekte dat in een update (versie 11.1.23.4) van de functie ‘Apparaten in de buurt scannen’ – onderdeel van One UI – ondersteuning voor Glasses zit. De brillen zullen naar verluidt Quick Pair ondersteunen en een manier bieden om het batterijniveau te tonen, vergelijkbaar met Galaxy Buds en Galaxy Watches.

‘Samsung Galaxy Glasses’ gelekt

Het begon voor Samsung allemaal met de Galaxy XR. Deze futuristische VR-bril is momenteel de enige slimme bril van het merk dat te koop is. Sinds die lancering afgelopen najaar heeft het bedrijf gehint om met toegankelijkere modellen op de slimme brillen-markt te komen. Meer toegankelijk in prijs, draagcomfort en design, want zo’n grote headset is nogal opvallend, onpraktisch en duur (1800 dollar).

De verhalen gaan dat de Zuid-Koreanen werken aan een model zonder en een mét een ingebouwd scherm. Na een gezamenlijk lek van Android Headlines en OnLeaks weten we hoe de eerste schermloze slimme zonnebril van Samsung er waarschijnlijk uit gaat zien. We vinden ‘m strak ontworpen en zien bijzonder weinig verschil met een gewoon montuur. Wel zijn er duidelijke gelijkenissen met de slimme Ray Ban-bril van Meta.

De afbeelding die nu op straat ligt, toont een zwarte bril met dubbele cameralenzen (één camera en één lampje om te tonen dat er gefilmd wordt). Het montuur is opvallend doorsnee. De pootjes verraden nauwelijks dat er een heleboel techniek in verstopt zit. Het merklogo aan de zijkant en de lenzen zijn de grootste hints dat we hier met een slimme bril te maken hebben, al vallen beiden ook niet eens extreem op.

Niet alleen foto, ook specs op straat

De ‘Galaxy Glasses’ – zoals ze genoemd worden – lijken drie trends te volgen van veel slimme brillen (waaronder de succesvolle Ray-Bans van Meta): een minder opvallend design, schermloos en draaiend op Android XR. Dat besturingssyteem zou de bril delen met de Galaxy XR-headset, waar je hierboven een artikel over kunt vinden.

Naast de afbeelding zijn ook al enkele specificaties gelekt. De Galaxy Glasses worden waarschijnlijk aangedreven door Qualcomms Snapdragon AR1. Ook wordt gesproken over een 12MP Sony-camera en een 155 mAh-batterij. Andere opvallende kenmerken: wifi- en Bluetooth 5.3-ondersteuning, luidsprekers en meekleurende lenzen.

Verder zou de bril bone-conduction speakers hebben. Deze gaan dus niet direct je gehoorgang in, maar rusten op je jukbeenderen. Gevolg is dat je – vergeleken bij in ear oordopjes – nog veel omgevingsgeluid hoort. Het totale gewicht van de bril komt volgens uit op ongeveer 50 gram, wat voor een prettig draagcomfort moet zorgen.

Andere modellen in de koker

Het regent de laatste tijd lekken, want in een vroege versie van One UI 9 is ontdekt dat er niet één, maar drie type slimme brilllen in ontwikkeling zijn. Eén daarvan (‘Jinju’) lijkt de gelekte bril te zijn. Gelet op de specificaties die de ronde doen, moet deze bril toegankelijk zijn voor een grote doelgroep door zijn lichte gewicht, focus op audio, camera’s en AI. We kunnen wellicht spreken van een instapmodel.

Ook is er een tweede variant zonder naam, maar met een vergelijkbaar modelnummer

(SM-0200J en SM-0200P). Die zou een andere kleur kunnen hebben of net wat meer opties. Extra interessant lijkt een derde model genaamd ‘Haean’.

Die laatste lijkt Samsungs volgende generatie slimme brillen te zijn (gepland voor 2027) compleet met een micro-LED-scherm voor het weergeven van meldingen in je gezichtsveld, maar ook voor routebeschrijvingen en andere contextuele gegevens zonder dat er audio nodig is. Die extra snufjes zullen hun prijs hebben, met grove schattingen tussen de 600 en 900 dollar.

Speculeren over prijs en lanceringsdatum

De geruchten gaan dat de gelekte Samsung Galaxy Glasses ergens tussen de 379 en 499 dollar moeten kosten. Wanneer we de zonnebril voor die 325-425 euro echt op onze neus kunnen zetten, is nog niet bekend. De gedetailleerde gelekte afbeelding verraadt echter dat het ontwerpproces al in een vergevorderd stadium is.

De kans lijkt daarom groot dat de bril ergens in de komende maanden al verschijnt. Een mooi lanceringsmoment zou bijvoorbeeld Galaxy Unpacked in juli zijn. De fabrikant presenteert op dit zomerse evenement wel vaker wearables en een nieuwe slimme bril zou daar niet misstaan. Ook de nieuwste foldables worden daar verwacht.