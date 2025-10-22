Samsung Galaxy XR is ein-de-lijk uit, met één groot probleem

De Samsung Galaxy XR is officieel gepresenteerd. De Android-headset kan van alles, maar komt vooralsnog met een nadeel voor Nederlandse fans.

Samsung Galaxy XR officieel

Na maanden van previews en teasen heeft Samsung zijn eerste XR-bril officieel aangekondigd. De Galaxy XR is een slimme bril, zoals de Vision Pro die Apple vorig jaar presenteerde. In samenwerking met Google lanceert Samsung nu een concurrerend model, dat draait op het nieuwe Android XR, voor de helft van de prijs.

In de basis werkt de bril hetzelfde als andere headsets. Zo is er een VR-modus om je volledig in de digitale wereld te wanen. Of je ziet de buitenwereld, met daaroverheen verschillende apps geprojecteerd, dankzij de verschillende camera’s op de headset. Die apps blijven ook in de ruimte hangen. Een handvol apps hebben al een Android XR-versie, zoals YouTube, Samsung Galerij en Google Maps.

De bril is verder uitgerust met Gemini, waardoor de AI-assistent naar je vragen kan luisteren en commando’s beantwoordt. Ook is bediening met je handen mogelijk. De Galaxy XR weet waar je handen zijn, die je vervolgens kunt richten op een knop, waarna je de keuze bevestigd door je wijsvinger en duim tegen elkaar aan te drukken.

De Galaxy XR kan je foto’s en video’s ook veranderen in 3D-beelden, zelfs als dit eerst gewoon platte beelden waren. En met de Circle to Search-videomodus vraag je Gemini naar alles wat je in de echte wereld ziet, een beetje zoals Gemini Live met camera nu werkt op je Android-telefoon.

Onder de motorkap draait de Snapdragon XR2 Plus Gen 2-chip, die is geoptimaliseerd voor ruimtelijke berekeningen en kunstmatige intelligentie. In combinatie met de twee 4K-schermen behaalt de headset een batterijduur van zo’n 2 tot 2,5 uur. Ook zijn er speakers aan boord die Dolby-audio af kunnen spelen.

Het ontwerp van de Galaxy XR was overigens geen verassing meer. Onder de naam Project Moohan werd de headset al maanden getoond op verschillende techevenementen. Er zijn verschillende knoppen op de Galaxy XR aanwezig om Gemini op te roepen en foto’s te maken.

Het probleem: prijs en beschikbaarheid

De Galaxy XR heeft hetzelfde probleem als de Apple Vision Pro: hij is niet officieel in Nederland verkrijgbaar. Vooralsnog lanceert Samsung de XR alleen in de Verenigde Staten en thuisland Zuid-Korea. Met een adviesprijs van 1800 dollar is het geen goedkoop apparaat, maar bijna de helft goedkoper dan Apples slimme bril.