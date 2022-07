Dit is de goedkoopste streamingdienst van Nederland (Alle prijzen op een rij)

We hebben in Nederland veel verschillende streamingdiensten, maar wat kosten ze precies? Tijd voor een overzicht waarin we alle abonnementen op een rij zetten. Lees gauw verder!

Overzicht: dit kosten streamingdiensten in Nederland

Het aanbod van streamingdiensten in Nederland is de afgelopen jaren in rap tempo gegroeid. Ideaal voor als je graag de nieuwste films en series bingewatcht, want je hebt dan eigenlijk altijd wel iets nieuws te kijken. Daar betaal je natuurlijk wel voor en waar iedere streamingdienst zijn eigen aanbod heeft, gelden er ook andere abonnementsprijzen.

Daarom zetten we hieronder de prijzen van negen streamingdiensten op een rijtje. We richten ons op de populairste en bekendste namen. Mis je een streamingdienst? Laat het ons weten in de reacties en we voegen de prijzen toe!

Netflix

Netflix Basic: 7,99 euro per maand (sd-beeldkwaliteit)

(sd-beeldkwaliteit) Netflix Standaard: 11,99 euro per maand (full-hd-beeldkwaliteit)

(full-hd-beeldkwaliteit) Netflix Premium: 15,99 euro per maand (4k-beeldkwaliteit)

HBO Max

HBO Max Basic: 5,99 euro per maand (720p-beeldkwaliteit)

(720p-beeldkwaliteit) HBO Max Standaard: 7,99 euro per maand (1080p/4k-beeldkwaliteit)

Disney Plus

Disney Plus Maandabonnement: 8,99 euro per maand

Disney Plus Jaarabonnement: 89,90 euro per jaar

Videoland

Videoland Basis: 4,99 euro per maand

Videoland Plus: 8,99 euro per maand

Videoland Premium: 10,99 euro per maand

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video: 2,99 euro per maand

Spotify

Spotify Premium Individual: 9,99 euro per maand

Spotify Premium Duo: 12,99 euro per maand

Spotify Premium Family: 14,99 euro per maand

Spotify Student: 4,99 euro per maand

Viaplay

9,99 euro per maand (vanaf 1 augustus wordt dit 13,99 euro per maand)

NLZIET

NLZIET: 7,95 euro per maand (of 2 maanden voor 4,95 euro)

NPO Plus

NPO Plus: 2,95 euro per maand

